La periodista Rocío Padín conducirá la XXVII Festa do Lacón con Grelos de Cuntis

Asistentes a la Festa do Lacón con Grelos de Cuntis Mónica Ferreirós

La periodista Rocío Padín es la elegida para conducir el acto central de la XXVII Festa do Lacón con Grelos de Cuntis que tendrá lugar los días 21 y 22 de febrero. El gobierno local cree que la comunicadora es la mejor elección ya que “a súa frescura e conexión co público son a combinación perfecta”. Y añaden: “É un luxo que sexa ela quen guíe esta celebración”.

El evento, que combina tradición, gastronomía y música, tendrá como plato fuerte de la noche del sábado la actuación del mítico grupo español ‘Cómplices’ formado por Teo Cardalda y María Monsonís. Este dúo, según apunta el Concello, repasará los grandes éxitos que marcaron a varias generaciones del pop español en un formato especial diseñado para conectar con el público.

Como antesala de este directo los asistentes tendrán la ocasión de escuchar al grupo ‘D´Crooners Band’ que llenarán de energía la carpa que estará instalada junto al Pabellón Municipal de Deportes de Cuntis, ubicado en la calle Pedro Campos.

Está previsto que las actuaciones comiencen a las 21:15 horas pero la apertura del recinto será a las 20:30. El precio de las entradas es de diez euros y ya están a la venta.

Como antesala de esta gran fiesta y del Entroido, Cuntis vivió este fin de semana una de las citas más esperadas del invierno: el TapaLacón. En esta ocasión fueron un total de seis los establecimientos adheridos a esta iniciativa y fueron muchos los vecinos y vecinas del municipio, así como de otras localidades cercanas, los que se acercaron a probar todas estas elaboraciones.