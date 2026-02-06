Cuntis defiende en el Pleno su apuesta por crear un nuevo gimnasio por falta de espacio

Alcalde de Cuntis, Manuel Campos Mónica Ferreirós

Cuntis defiende en el Pleno su apuesta por transformar el antiguo matadero municipal en un gimnasio ante las quejas de un Partido Popular que quiere priorizar el buen estado de las instalaciones municipales.

El último Pleno ordinario del Concello arrancó con una moción del grupo popular para pedir la renovación del césped artificial y mejoras en el campo de fútbol de A Ran. Así la portavoz del PP de Cuntis, Isabel Couselo, dejó claro que para un Concello la prioridad debe ser mantener las instalaciones municipales. “Nesta moción falamos do campo de fútbol pero hai moitas instalacións que urxe arranxar”, explicó. Además, recordó que hay líneas de financiación para ejecutar estas obras y que no necesariamente tienen que suponer un gasto para las arcas municipales.

Ante estas réplicas el alcalde, Manuel Campos, dejó claro que no estaba en “desacordo coa moción”, pero aclaró que la obra es también una prioridad para el municipio por la falta de espacio para desarrollar actividades deportivas. “No pavillón municipal non temos espazo suficiente nin horas suficientes”, apuntó dejando clara la necesidad de este gimnasio que contará con la financiación de la Diputación.

Mejoras para la N-640

Otro de los temas que salió a debate fue el estado de la N-640. La concejala del PP hizo alusión una vez más a la plataforma que se creó en redes sociales para pedir mejoras en este vial y saber si, tras la aprobación de una moción con estas mismas réplicas en el último Pleno, se había trasladado el tema al Ministerio de Transportes.

Campos aseguró que era consciente del estado “lamentable” de la vía y recordó que ya había mantenido reuniones por este tema con el Ministerio en 2023 asegurando que estaban trabajando para que se licite la reforma.