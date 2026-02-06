Mi cuenta

Diario de Arousa

Cuntis

La actuación del grupo Cómplices será el plato fuerte en la noche del Lacón con Grelos

Será el sábado 21 en la carpa junto al pabellón municipal a las 21:15 horas

Fátima Pérez
06/02/2026 22:20
El grupo español conformado por Teo Cardalda y María Monsonís
El grupo español conformado por Teo Cardalda y María Monsonís
Cedida
Dentro de la amplia programación que propone el Concello de Cuntis para celebrar su XXVII Festa do Lacón con Grelos, el gobierno local anunció también el gran concierto que se celebrará el próximo sábado 21 de febrero: el plato fuerte de la noche del Lacón será con la actuación de  Cómplices.

El evento se celebrará en la carpa situada junto al pabellón municipal de Cuntis (Rúa Pedro Campos) y, aunque la apertura del recinto está programada para las 20:30 horas, la actuación comenzará a las 21:15 horas. Con el objetivo de que nadie se quede sin disfrutar de esta cita,  el Concello fijó un precio de 10 euros. Los tickets ya se pueden adquirir de forma anticipado en la plataforma woutick.com

Cuntis llevará de nuevo a las parroquias cursos de cocina para preparar su “prato máis emblemático”

Este mítico grupo español conformado por Teo Cardalda y María Monsonís llegará a Cuntis con su gira ‘Cómplices Íntimos’, un espectáculo que promete ser “unha xira única, próxima e emocionante”. Este dúo, según apunta el Concello, repasará los grandes éxitos que marcaron a varias generaciones del pop español en un formato especial pensado para conectar con el público.

Este concierto se suma a una agenda vibrante que incluye el TapaLacón, las celebraciones de Entroido y, por supuesto, el día grande del Lacón. 

