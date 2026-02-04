Protección Civil de Cuntis atendió 575 incidencias en 2025, 120 más que en 2024

Actualmente la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cuntis cuentan con 16 miembros Cedida

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cuntis (A.V.P.C.) atendió un total de 575 incidencias en 2025, 120 más que durante el año 2024. El mes de agosto fue el que registró el mayor número de incidencias con 83 intervenciones, coincidiendo con una mayor concentración de eventos y desplazamientos.

Esta entidad, que actualmente cuentan con 16 miembros, no solo atiende las necesidades del concello de Cuntis sino que colabora también con municipios limítrofes como Caldas, Moraña o Portas gracias a un convenio.

Clasificación de operativos por mes 2025 Cedida

Así, al igual que en ejercicios anteriores, los operativos de la A.V.P.C. continúan siendo la categoría con mayor volumen de actuaciones durante el 2025, con 198 intervenciones. En esta categoría se incluyen tanto dispositivos preventivos en eventos deportivos y culturales, como operativos de carácter sociosanitario y de apoyo.

La agrupación atendió 171 accidentes en carreteras este año, 34 más que en 2024

Los accidentes de tráfico constituyen la segunda tipología más numerosa con 171 actuaciones. Este incremento respecto a años anteriores se explica, en parte, por la intensa actividad desarrollada fuera de Cuntis gracias al convenio de colaboración con los concellos limítrofes, que permite a la agrupación prestar apoyo en vías de alta capacidad como la AP-9.

Animales en la carretera y otras incidencias

La categoría de otras incidencias suma 91 actuaciones y la presencia de animales en la carretera continúa siendo una de las intervenciones más habituales, con 60 actuaciones frente a las 49 de 2024.

Finalmente también se contabilizan incidencias de circulación (22), asistencias sanitarias registradas por el 112 (11), salvamentos y rescates (11), vertidos (8) y requerimientos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (2).

Los datos de 2025 no solo confirman un aumento general de actuaciones respecto a 2024, sino que además muestran cómo estas incidencias crecen en todas las categorías, constatando el papel clave del servicio.