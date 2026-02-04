Una agrupación vecinal exige la reparación integral de la N-640: “estábamos moi calados”
Se trata de una iniciativa particular de un vecino que ya presentó escritos ante los Concellos y la Diputación
Cuntis se levanta y pide actuaciones urgente en la carretera Nacional N-640. Se trata de una iniciativa por parte de un vecino del municipio, José Touriño Gómez, quien tras sufrir una incidencia con su vehículo en esta vía decidió crear un grupo en redes sociales para exigir una reparación integral.
“Reventei unha roda volvendo de Caldas, en A Coba e se chega a ser unha moto mátase, por iso o publiquei e moita xente respondeu e reaccionou”, explica Touriño.
Aunque su movilización empezó hace apenas una semana, su quejas ya parecen contar con el apoyo de cientos de afectados, “no grupo xa somos preto de 500”, cuenta.
Escritos ante las autoridades
Touriño asegura que, tras la multitudinaria respuesta, presentó este martes escritos ante los Concellos de Cuntis, Caldas, y A Estrada, así como ante la Diputación de Pontevedra, solicitando una petición conjunta que llegue al Ministerio de Transportes.
“Polo de agora estou vendo como funciona todo, comparto información porque creo que hai que facer forza para ter resposta”, explica y, aunque este grupo aún no se ha conformado como una plataforma al uso, Touriño no descarta poder hacerlo pronto e insiste “hai moita xente afectada e o problema é que estamos moi calados”.
Hasta ahora los gobiernos locales no han manifestado su apoyo al grupo, tal y como señala Touriño, pero sí lo ha hecho el Partido Popular de Cuntis, tras comunicar hace unos días que registraría un nuevo escrito de solicitud de mejora integral en la N-640 ante el Ministerio.