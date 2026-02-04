Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cuntis 

Una agrupación vecinal exige la reparación integral de la N-640: “estábamos moi calados”

Se trata de una iniciativa particular de un vecino que ya presentó escritos ante los Concellos y la Diputación

Fátima Pérez
04/02/2026 18:00
La carretera N-640 a su paso por el municipio de Cuntis
La carretera N-640 a su paso por el municipio de Cuntis
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Cuntis se levanta y pide actuaciones urgente en la carretera Nacional N-640. Se trata de una iniciativa por parte de un vecino del municipio, José Touriño Gómez, quien tras sufrir una incidencia con su vehículo en esta vía decidió crear un grupo en redes sociales para exigir una reparación integral.

“Reventei unha roda volvendo de Caldas, en A Coba e se chega a ser unha moto mátase, por iso o publiquei e moita xente respondeu e reaccionou”, explica Touriño.

Aunque su movilización empezó hace apenas una semana, su quejas ya parecen contar con el apoyo de cientos de afectados,  “no grupo xa somos preto de 500”, cuenta.

Escritos ante las autoridades

Touriño asegura que, tras la multitudinaria respuesta, presentó este martes escritos ante los Concellos de Cuntis, Caldas, y A Estrada, así como ante la Diputación de Pontevedra, solicitando una petición conjunta que llegue al Ministerio de Transportes.

“Polo de agora estou vendo como funciona todo, comparto  información porque creo que hai que facer forza para ter resposta”, explica y, aunque este grupo aún no se ha conformado como una plataforma al uso, Touriño no descarta poder hacerlo pronto e insiste “hai moita xente afectada e o problema é que estamos moi calados”.

Hasta ahora los gobiernos locales no han manifestado su apoyo al grupo, tal y como señala Touriño, pero sí lo ha hecho el Partido Popular de Cuntis, tras comunicar hace unos días que registraría un nuevo escrito de solicitud de mejora integral en la N-640 ante el Ministerio.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Aito mantiene un fuerte vínculo con el Ciclo del Baloncesto del CEIP Fontecarmoa

Aíto García Reneses regresa a Vilagarcía para compartir conocimientos con el CIFP Fontecarmoa
Gonzalo Sánchez
La portavoz del PP de Vilagarcía, Ana Granja

El PP de Vilagarcía afea a Varela las "continuas" roturas de tuberías
Olalla Bouza
Aroa Gutiérrez, caracterizada como Amy Winehouse, se alzó con el primer premio el pasado año

Shakira, King África o Paquita la del Barrio “actuarán” en el inicio del Entroido de Cambados
A. Louro
Alumnado durante la última edición del concurso

El Conservatorio de Cambados premiará a los mejores disfraces en su semana temática ‘Así soan os sentimentos’
A. Louro