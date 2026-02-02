Bibliotecas Escolares premia con 3.500 euros dos proyectos del Aurelio Marcelino Rey García

Uno de los proyectos que el centro presentó al certamen de Bibliotecas Escolares Cedida

El CPI Aurelio Marcelino Rey García de Cuntis ha sido premiado con dos reconocimientos de Bibliotecas Escolares, uno por un proyecto de centro -elaborado entre profesorado y alumnado- y otro por una propuesta de 1º de la ESO. En total, por el primer proyecto ‘A Escola en Cuntis. 25 anos do CPI Aurelio Marcelino Rey García’ recibirán 2.000 euros que podrán destinar a actividades para su biblioteca, mientras que por el segundo proyecto ‘O Gran Libro da Escola’, recibirán la cuantía de 1.500 euros.

Bibliotecas Escolares convoca todos los años este certamen con el que busca estimular el diseño y desarrollo de proyectos de carácter interdisciplinar o de proyectos de investigación, bajo la coordinación de la biblioteca. En el caso del centro de Cuntis, aunque ya se han presentado en varias ocasiones, en 2025 apostaron por un proyecto de centro que puso el foco en el aniversario del Aurelio Marcelino Rey García y, a su vez, el aula de 1º de ESO con los departamentos de Lengua Castellana y Literatura y de Educación Plástica y Visual prepararon otro proyecto. Ambos fueron reconocidos.

Aunque el dinero de los premios estará destinado a fomentar actividades en la biblioteca, como cuentacuentos o charlas, desde el centro también adelantan que para los escolares de 1º de la ESO se está planeando una pequeña escapada a la Illa de San Simón, donde estuvo exiliado el hombre que da nombre al centro, Aurelio Marcelino Rey García.

“Levamos anos organizando un Proxecto Documental de Centro arredor dun Tema Transversal. As familias sabédelo porque sempre vos convidamos a coñecer o traballo das vosas crianzas na Xornada de Portas Abertas”, explican desde el colegio de Cuntis en el que además se sienten orgullosos no solo de recibir este premio, sino de “saber que este é o camiño bo, ser equipo para aprender mellor”.