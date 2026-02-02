El alcalde de Cuntis se reúne con Medio Rural para avanzar en la prevención de incendios forestales

El alcalde de Cuntis reunido con la Consellería do Medio Rural Cedida

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, se reunió esta mañana con el alcalde de Cuntis, Manuel Campos Velay, para tratar temas de interés para la localidad sobre desarrollo rural y prevención de incendios forestales.

En esta reunión, en la que también estuvieron presentes el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, y la directora xeral de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez, se evaluó el estado de los diferentes instrumentos de movilización y reestructuración de tierra existentes en el municipio y se estudiaron vías de colaboración para avanzar en su impulso.

Por otra banda, se abordaron también los diferentes mecanismos de cooperación puestos a disposición de los concellos en el marco de la prevención y extinción de incendios forestales, como es el caso del convenio para la gestión de biomasa en las fajas secundarias.