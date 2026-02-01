Mi cuenta

Diario de Arousa

Cuntis

Cuntis ya tiene todo listo para un Tapalacón “pobre” de participación

Este certamen gastronómico se celebrará el próximo fin de semana, del 6 al 8 de febrero

Fátima Pérez
01/02/2026 20:00
La última edición del Tapalacón en Cuntis
Cedida
Un total de seis locales de hostelería participarán este año en el tradicional Tapalacón de Cuntis que se celebrará este fin de semana -del 6 al 8 de febrero-. Este certamen gastronómico busca poner en valor un de los productos estrella de la gastronomía local antes de la gran fiesta del año, pero tanto desde el Concello, como desde colectivos que organizan eventos en la villa lamentan que la hostelería no se “implique” lo suficiente y por ello en esta ocasión sean menos los locales que participan.

Hace apenas unos años eran una decena de establecimientos los que se unían a esta cita gastronómica, pero este año tan solo serán seis, algo que ya ha generado malestar entre los vecinos al ver una falta de esfuerzo por su parte. “O Concello fai un esforzo económico importante este mes, entón entre os colectivos e entidades hai un pouco de malestar porque  eles sempre apoian á hostelería e agora que eles teñen  que prestar apoio non se dan posto de acordo”, aclaran desde el Concello.

Pistoletazo de salida

“O Tapalacón 2026 é moito máis que unha ruta de tapas; é o pistoletazo de saída para o noso calendario festivo de inverno e preludio do Entroido. Queremos que as rúas de Cuntis se enchan de vida e que a xente goce do bo facer da nosa hostalería, que un ano máis se volcou para ofrecer propostas sorprendentes”, apunta el alcalde de Cuntis, Manuel Campos.

Cuntis llevará de nuevo a las parroquias cursos de cocina para preparar su “prato máis emblemático”

Más información

El horario para degustar las tapas será el viernes y sábado de 19:30 a 23:30 horas, y el domingo de 12:30 a 15:30 horas y en cuanto a los locales que participarán este año en el evento serán: A Tenda Da Ponte, O Parladoiro, O Moncho, O Fogar do Pensionista, O Paseo y A Bolera.

Algunas tapas serán gratuitas y otras tendrán precios de entre 1 y 2 euros, además no faltará la animación en las calles para hacer de este Tapalacón toda una antesala de la gran Festa do Lacón. 

