El PP de Cuntis reclamará de nuevo a Transportes una mejora integral en la carretera N-640

Grietas y socavones en la N-640, a su paso por Cuntis Cedida

El grupo municipal del PP de Cuntis va a registrar un nuevo escrito de solicitud para la mejora integral de la carretera N-640 a su paso por el municipio ante la Unidad de Carreteras del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes, debido al “perigoso estado” de la vía y ante el “reiterado incumprimento” de las reformas prometidas por el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, y por el alcalde, Manuel Campos.

Los populares ya presentaron un escrito exigiendo el acondicionamiento de esta carretera en junio de 2023 pero ahora aclaran que se ven en la obligación, “tras trinta meses sen respostas”, de seguir insistiendo por el aumento de accidentes y por el grave riesgo para la seguridad.

En este sentido, desde el PP indicaron que, a las incidencias de los últimos meses, se han sumado numerosos reventones de ruedas en la zona de Cobas, en Troáns, por las enormes grietas. Además también quieren mostrar su apoyo a la reciente plataforma que se ha creado en redes sociales para reivindicar esta realidad.

Así, el nuevo escrito registrado por los populares incluye demandas como la limitación de velocidad en Portodegómez, la pintura de pasos de peatones, la mejora generalizada de la iluminación y la corrección de deficiencias en el vial.