Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cuntis

El PP de Cuntis reclamará de nuevo a Transportes una mejora integral en la carretera N-640

Los populares piden limitar la velocidad, pintar pasos de peatones y corregir deficiencias en el vial, entre otras cosas

Fátima Pérez
31/01/2026 21:25
Grietas y socavones en la N-640, a su paso por Cuntis
Grietas y socavones en la N-640, a su paso por Cuntis
Cedida
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El grupo municipal del PP de Cuntis va a registrar un nuevo escrito de solicitud para la mejora integral de la carretera N-640 a su paso por el municipio ante la Unidad de Carreteras del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes, debido al “perigoso estado” de la vía y ante el “reiterado incumprimento” de las reformas prometidas por el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, y por el alcalde, Manuel Campos.

Los populares ya presentaron un escrito exigiendo el acondicionamiento de esta carretera en junio de 2023 pero ahora aclaran que se ven en la obligación, “tras trinta meses sen respostas”, de seguir insistiendo por el aumento de accidentes y por el grave riesgo para la seguridad.

En este sentido, desde el PP indicaron que, a las incidencias de los últimos meses, se han sumado numerosos reventones de ruedas en la zona de Cobas, en Troáns, por las enormes grietas. Además también quieren mostrar su apoyo a la reciente plataforma que se ha creado en redes sociales para reivindicar esta realidad.

Así, el nuevo escrito registrado por los populares incluye demandas como la limitación de velocidad en Portodegómez, la pintura de pasos de peatones, la mejora generalizada de la iluminación y la corrección de deficiencias en el vial. 

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Reunión del consejo de administración del organismo, estos días, en Zaragoza

Cambados invita al Albariño al nuevo presidente de Recevín, el italiano Angelo Radica
Beni Yáñez
Acto de homenaje a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao organizado por el Concello de Rianxo

Rianxo celebra un acto homenaje por el 140 aniversario del nacimiento de Castelao
Fátima Pérez
Sigaltec

El Sigaltec CLB cede en casa ante el Oviedo
María Caldas
Acto abierto en defensa de la sanidad pública

El BNG denuncia en A Pobra una sanidad pública “deteriorada” y llama a la movilización social
Fátima Pérez