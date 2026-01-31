Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cuntis

Cuntis llevará de nuevo a las parroquias cursos de cocina para preparar su “prato máis emblemático”


Fátima Pérez
31/01/2026 09:05
Festa do Lacón con Grelos en Cuntis
Mónica Ferreirós
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El Concello de Cuntis continúa calentando motores para la celebración de su Festa do Lacón y lo hace con un nuevo curso de cocina centrado en este producto de la mano del chef Álex Iglesias. 

Esta cita será el próximo viernes 6 de febrero a las 20:00 horas en la Casa do Médico, pero no será la única. Este año el Concello repite iniciativa y llevará también los cursos de cocina a sus parroquias después de estrenarlos el año pasado y resultar ser todo un éxito. 

Cartel oficial de la Festa do Lacón 2026 en Cuntis

Cuntis apuesta de nuevo por la tradición en el diseño de su cartel para la XXVII Festa do Lacón

Más información

Estos siete cursos para aprender a preparar el “prato máis emblemático” serán impartidos a las 20:00 horas por Montse Fernández Búa. 

Así, el martes 3 de febrero será el turno de Troáns, junto a Tele Club; el día 4 será en Estacas en la escola Magán; el día 10 en la escola unitaria de Piñeiro; el 11 en la escola unitaria de Couselo; el día 12 en la de Portela; el 19 en la de Cequeril; y finalmente el 18 en la escola Gándara de Arcos de Furcos. 

“Se queres coñecer todos os trucos para que o lacón quede no seu punto e os grelos con todo o seu sabor, non perdas esta oportunidade”, apunta el Concello quien además celebrará su tradicional ‘Tapalacón’ el fin de semana del 6 al 8 de febrero con seis locales participantes para servir las mejores tapas de su producto estrella. 

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Las New York Cookies de Vilagarcía

Las cookies más virales también se venden en Vilagarcía
Fátima Pérez
Marta Dominguez y Antonio Doña, nuevos concejales de O Grove

Marta Dominguez y Antonio Doña serán los nuevos concejales que incorporará el gobierno meco para cubrir las últimas renuncias
Fátima Pérez
Coche calcinado en Caldas

Un coche queda calcinado tras incendiarse de madrugada en Saiar
Fátima Pérez
Javier Carballo de Jesús y María Ferreirós

María Ferreirós y Javier Carballo no encabezarán la lista del PSOE de Valga en las próximas elecciones
Fátima Pérez