Cuntis llevará de nuevo a las parroquias cursos de cocina para preparar su “prato máis emblemático”

Festa do Lacón con Grelos en Cuntis Mónica Ferreirós

El Concello de Cuntis continúa calentando motores para la celebración de su Festa do Lacón y lo hace con un nuevo curso de cocina centrado en este producto de la mano del chef Álex Iglesias.

Esta cita será el próximo viernes 6 de febrero a las 20:00 horas en la Casa do Médico, pero no será la única. Este año el Concello repite iniciativa y llevará también los cursos de cocina a sus parroquias después de estrenarlos el año pasado y resultar ser todo un éxito.

Estos siete cursos para aprender a preparar el “prato máis emblemático” serán impartidos a las 20:00 horas por Montse Fernández Búa.

Así, el martes 3 de febrero será el turno de Troáns, junto a Tele Club; el día 4 será en Estacas en la escola Magán; el día 10 en la escola unitaria de Piñeiro; el 11 en la escola unitaria de Couselo; el día 12 en la de Portela; el 19 en la de Cequeril; y finalmente el 18 en la escola Gándara de Arcos de Furcos.

“Se queres coñecer todos os trucos para que o lacón quede no seu punto e os grelos con todo o seu sabor, non perdas esta oportunidade”, apunta el Concello quien además celebrará su tradicional ‘Tapalacón’ el fin de semana del 6 al 8 de febrero con seis locales participantes para servir las mejores tapas de su producto estrella.