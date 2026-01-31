Cuntis llevará de nuevo a las parroquias cursos de cocina para preparar su “prato máis emblemático”
El Concello de Cuntis continúa calentando motores para la celebración de su Festa do Lacón y lo hace con un nuevo curso de cocina centrado en este producto de la mano del chef Álex Iglesias.
Esta cita será el próximo viernes 6 de febrero a las 20:00 horas en la Casa do Médico, pero no será la única. Este año el Concello repite iniciativa y llevará también los cursos de cocina a sus parroquias después de estrenarlos el año pasado y resultar ser todo un éxito.
Estos siete cursos para aprender a preparar el “prato máis emblemático” serán impartidos a las 20:00 horas por Montse Fernández Búa.
Así, el martes 3 de febrero será el turno de Troáns, junto a Tele Club; el día 4 será en Estacas en la escola Magán; el día 10 en la escola unitaria de Piñeiro; el 11 en la escola unitaria de Couselo; el día 12 en la de Portela; el 19 en la de Cequeril; y finalmente el 18 en la escola Gándara de Arcos de Furcos.
“Se queres coñecer todos os trucos para que o lacón quede no seu punto e os grelos con todo o seu sabor, non perdas esta oportunidade”, apunta el Concello quien además celebrará su tradicional ‘Tapalacón’ el fin de semana del 6 al 8 de febrero con seis locales participantes para servir las mejores tapas de su producto estrella.