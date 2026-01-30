Mi cuenta

La Xunta recibe seis ofertas para rehabilitar el colegio público de Cuntis

La Consellería de Educación analizará ahora las propuestas para proceder a la adjudicación de los trabajos que cuentan con una inversión de 1,1 millón de euros

Fátima Pérez
30/01/2026 22:30
CPI Aurelio Marcelino Rey García
CPI Aurelio Marcelino Rey García
Cedida
La Xunta recibió un total de seis ofertas de empresas para ejecutar la obra de rehabilitación integral del Centro Público Integrado Aurelio Marcelino Rey García de Cuntis, licitada por 1,1 millón de euros. La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP analizará ahora las propuestas para proceder a la adjudicación de los trabajos. 

Las empresas aspirantes son Covisam Norte, Construcciones Orega, Obras y Servicios Gómez Crespo, Constructora Consvial, Construcciones y Obras Taboada Ramos y Coviasteco”. 

La visita al centro educativo de Cuntis

La Xunta destina 1,1 millón de euros a rehabilitar el colegio de Cuntis

Más información

La intervención tiene por objetivo mejorar el aislamiento térmico del centro, a la vez que se reducirá el consumo energético del edificio. La previsión es lograr un ahorra del 57,6% en consumo de energía y del 61,4 en emisiones de CO2, según apunta el organismo autonómico. 

Esta rehabilitación integral incluirá también trabajos en el interior del centro, como la instalación de 515 luminarias LED o la sustitución del pavimento en las aulas de Infantil, entre otras.

