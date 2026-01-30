Mi cuenta

Una nueva borrasca provoca inundaciones en el centro de Cuntis: "temos problemas serios"

La rúa Bernardo Sagasta y la rúa da Presiña se encuentran totalmente anegadas pero por el momento el agua no llega a viviendas ni establecimientos 

Fátima Pérez
30/01/2026 11:28
Cuntis anegado
Las calles de Cuntis anegadas
Cedida
Una nueva borrasca golpea Cuntis, anegando dos calles en el centro de la villa: la rúa Bernardo Sagasta y la rúa da Presiña. El alcalde, Manuel Campos, asegura que sigue lloviendo con fuerza y advierte, "temos problemas serios".

Calles de Cuntis anegadas

Por el momento, el agua no afecta a viviendas ni a locales comerciales, aunque desde Protección Civil no descartan que la situación empeore, ya que el río Gallo va muy cargado y ya está "votando auga para fora".

Este mismo lunes, la borrasca Joseph provocó el desbordamiento de un regato afluente del Gallo, que afectó a una vivienda en el lugar de Calvos. "Hoxe aínda é peor", sentencian los operarios, ya que entonces el agua no llegó al centro de la villa termal. 

Esta nueva borrasca viene acompañada también de fuertes vientos ya que, según datos de MeteoGalicia, en el monte de Xesteiras (Cuntis) se registraron rachas de viento de hasta 103,5 km/h.

