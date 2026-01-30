El desfile de Entroido servirá de antesala a la Festa do Lacón en el “mes grande” de Cuntis

Uno de los desfiles de Entroido en Arousa en 2025 Gonzalo salgado

Cuntis celebrará su tradicional desfile de Entroido el próximo 15 de febrero, a partir de las 11:00 horas, repartirá cuatro premios por categoría y será la antesala de la Festa do Lacón con Grelos. “Febreiro é o noso mes grande, un momento no que Cuntis brilla con luz propia”, apuntó el alcalde, Manuel Campos.

“Estamos a vivir unhas semanas únicas nas que enlazamos o mellor da nosa gastronomía e do noso espírito festivo. Comezaremos saboreando o Tapalacón, seguiremos coa alegría do Entroido e todo isto serve de antesala para o noso día: a Festa do Lacón con Grelos”.

El plazo de inscripción para participar en el desfile estará abierto hasta el 13 de febrero a las 13:30 horas y este año la organización repartirá 3.000 euros en premios, manteniendo el esfuerzo por incentivar la participación. Así, al igual que en la pasada edición, el Concello apuesta por premiar la cantidad y calidad, otorgando cuatro premios por categoría.

En cuanto al recorrido del desfile arrancará en el Pabellón Municipal de los Deportes, para pasar por Rúa Pedro Campos, Circunvalación Don Aurelio, Rúa da Presiña, Rúa do Balneario, Rúa Bernardo Sagasta y Circunvalación Don Aurelio para finalizar de nuevo en el Pabellón de los Deportes.