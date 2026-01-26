El rego de Calvos desborda en Cuntis: "Hai moita auga por todos lados"

Una vivienda anegada en el lugar de Calvos, en Cuntis Mónica Ferreirós

El rego de Calvos, en Cuntis, se ha desbordado ante las intensas precipitaciones que están azotando al concello y a buena parte del interior de la provincia. Este arroyo es afluente directo del río Gallo, que también se encuentra en riesgo por las consecuencias de la borrasca.

El Concello de Cuntis ya ha tomado medidas y activó, desde ayer, un Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones. Aseguran que actualmente, el caudal del río Gallo a su paso por el casco urbano presenta un aumento considerable, por lo que es necesario que se adopten medidas de precaución ante posibles desbordamientos y recomiendan a la población evitar zonas con riesgo de inundación, como bajos o viviendas susceptibles de verse afectadas por el desbordamiento del río.

Por su parte, Protección Civil asegura que “a situación está complicada hoxe e seguramente teremos máis desbordamentos. Hai moita auga por todos lados”, cuentan.

En Caldas

Por su parte, en Caldas, por ahora no se registran grandes incidencias pero los operarios aseguran que ya están cerrados los accesos peatonales al río Umia y al Bermaña. "Están inundadas las zonas de siempre sobre todo la parte baja de A Tafona", explican.