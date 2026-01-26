Mi cuenta

Diario de Arousa

Cuntis 

Cuntis emite una alerta máxima y pide evitar desplazamientos ante el inminente desbordamiento del río Gallo

Fátima Pérez
26/01/2026 16:58
El rego de Calvos desbordado
El rego de Calvos desbordado
Mónica Ferreirós
El Concello emite una alerta máxima y pide evitar desplazamientos ante el reciente desbordamiento de un afluente del río Gallo.

La crecida de los ríos pone en jaque al municipio cuntiense que, ante el azote de la borrasca Joseph, hace un llamamiento a la responsabilidad y la prudencia. Además, el Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil comunica que, tras los desbordamientos, no podrán asegurar el buen estado de las vías ni garantizar la seguridad en la circulación.

Una vivienda anegada en el lugar de Calvos, en Cuntis

El rego de Calvos desborda en Cuntis: "Hai moita auga por todos lados"

El Concello insiste en evitar desplazamientos que no sean de vital importancia y acercarse a la zona del río, puentes o paseos. “A situación é crítica e necesitamos a colaboración de toda a veciñanza para evitar desgrazas”, apunta el alcalde, Manuel Campos.

En Moraña

Por su parte, en Moraña, donde también se suspendieron las clases por la llegada del temporal, “os ríos van bastante a tope”, según apuntan los operarios. Concretamente en la zona de A Barosela ya se ha registrado algún desbordamiento, pero no afecta a vecinos ni viviendas, solo a las zonas de campo.

