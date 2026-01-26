Cuntis emite una alerta máxima y pide evitar desplazamientos ante el inminente desbordamiento del río Gallo

El rego de Calvos desbordado Mónica Ferreirós

El Concello emite una alerta máxima y pide evitar desplazamientos ante el reciente desbordamiento de un afluente del río Gallo.

La crecida de los ríos pone en jaque al municipio cuntiense que, ante el azote de la borrasca Joseph, hace un llamamiento a la responsabilidad y la prudencia. Además, el Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil comunica que, tras los desbordamientos, no podrán asegurar el buen estado de las vías ni garantizar la seguridad en la circulación.

El Concello insiste en evitar desplazamientos que no sean de vital importancia y acercarse a la zona del río, puentes o paseos. “A situación é crítica e necesitamos a colaboración de toda a veciñanza para evitar desgrazas”, apunta el alcalde, Manuel Campos.

En Moraña

Por su parte, en Moraña, donde también se suspendieron las clases por la llegada del temporal, “os ríos van bastante a tope”, según apuntan los operarios. Concretamente en la zona de A Barosela ya se ha registrado algún desbordamiento, pero no afecta a vecinos ni viviendas, solo a las zonas de campo.