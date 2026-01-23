Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cuntis

Cuntis apuesta de nuevo por la tradición en el diseño de su cartel para la XXVII Festa do Lacón

La propuesta de este año clama al talento interno ya que fue elaborada por el departamento de turismo del Concello

Fátima Pérez
23/01/2026 17:15
Cartel oficial de la Festa do Lacón 2026 en Cuntis
Cartel oficial de la Festa do Lacón 2026 en Cuntis
Cedida
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

Cuntis desvela la imagen oficial de la XXVII Festa do Lacón con Grelos, que se celebrará los próximos 21 y 22 de febrero, con un cartel “feito na casa” por la administración, con el que busca recuperar el estilo tradicional.

A falta de un mes para celebrar en la villa termal la cita más importante del calendario -declarada de Interese Turístico-, el Concello hace público el cartel oficial que en esta ocasión apuesta por el talento interno y por evocar la tradición a diferencia de la pasada edición en la que la tecnología y la inteligencia artificial fueron protagonistas. En esta ocasión, la propuesta fue elaborada por el departamento de turismo de Cuntis.

“Estamos moi orgullosos de presentar un cartel feito na casa. É unha mostra do compromiso e do talento dos nosos empregados municipais, que coñecen mellor que ninguén o que significa esta festa para Cuntis”, señaló el alcalde, Manuel Campos.

Última edición de la Festa do Lacón con Grelos en Cuntis

Cuntis inicia los preparativos para su Festa do Lacón que este año se celebrará el 21 y 22 de febrero

Más información

El mismo regidor destacó también el cambio de estilo visual y aseguró que desde la administración local se le ha querido dar un toque distinto, recuperando el formato de dibujo e ilustración. “Cremos que este estilo transmite mellor a calidez, a proximidade e o ambiente familiar que se respira baixo a carpa, fuxindo de imaxes máis artificiais para volver á esencia do artesanal”, apunta.

Así pues, en el centro de la representación se encuentra la figura de un cerdo antropomorfo, vestido de etiqueta con traje y sombrero. En su mano sostiene el indiscutible producto estrella, el lacón.

Ya al fondo de la ilustración se  puede ver la estructura de la carpa. “É onde se fai o xantar, onde nos refuxiamos e onde reside o verdadeiro ser da convivencia veciñal”, explican. Además, en la escena se contempla también una charanga y decenas de camelias.

La nieve frustra la presentación en Fitur

El alcalde y otros operarios del Concello tenían la intención de presentar el cartel del Lacón en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebró en Madrid esta misma semana, pero las adversas condiciones climáticas les impidieron llegar a tiempo a la capital.

Ahora, más allá de la presentación del cartel, el Concello continúa trabajando en la adjudicación de los contratos públicos para el suministro de carpas y la elaboración de la comida.

Por su parte, y como cada año, el gobierno local adelanta también que la celebración arrancará con su tradicional ‘Tapalacón’, después será el turno del Entroido y, para calentar motores, se podrá disfrutar de un concierto el día previo a la celebración. Manuel Martínez, técnico de Turismo del Concello asegura que aún queda pendiente la selección del pregonero o pregonera responsable de dar el pistoletazo de salida a la Festa do Lacón con Grelos, pero la intención es poder desvelar su nombre en los próximos días. 

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

La presentación de la iniciativa pionera tuvo lugar en las instalaciones del Centro de Formación Profesional 'Divino Maestro' de A Pobra

El pobrense Adrián Rey y la boirense Laura Sánchez participarán en el proyecto 'Escola de oportunidades' durante cuatro meses en Madeira
Chechu López
Encuentro comarcal de la lucha contra la violencia de género en Caldas

Caldas acoge un encuentro para prevenir la violencia machista desde las farmacias
Fátima Pérez
Empleados del supermercado cambadés inaugurado en 2025

Gadisa Retail inauguró cuatro nuevos supermercados Claudio en O Salnés durante 2025
A. Louro
No habrá fútbol en las competiciones base, amateurs y de veteranos este sábado en Galicia

La Federación suspende el fútbol base, amateur y veterano previsto para mañana sábado debido a la alerta meteorológica
Gonzalo Sánchez