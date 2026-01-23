Cuntis apuesta de nuevo por la tradición en el diseño de su cartel para la XXVII Festa do Lacón

Cartel oficial de la Festa do Lacón 2026 en Cuntis Cedida

Cuntis desvela la imagen oficial de la XXVII Festa do Lacón con Grelos, que se celebrará los próximos 21 y 22 de febrero, con un cartel “feito na casa” por la administración, con el que busca recuperar el estilo tradicional.

A falta de un mes para celebrar en la villa termal la cita más importante del calendario -declarada de Interese Turístico-, el Concello hace público el cartel oficial que en esta ocasión apuesta por el talento interno y por evocar la tradición a diferencia de la pasada edición en la que la tecnología y la inteligencia artificial fueron protagonistas. En esta ocasión, la propuesta fue elaborada por el departamento de turismo de Cuntis.

“Estamos moi orgullosos de presentar un cartel feito na casa. É unha mostra do compromiso e do talento dos nosos empregados municipais, que coñecen mellor que ninguén o que significa esta festa para Cuntis”, señaló el alcalde, Manuel Campos.

El mismo regidor destacó también el cambio de estilo visual y aseguró que desde la administración local se le ha querido dar un toque distinto, recuperando el formato de dibujo e ilustración. “Cremos que este estilo transmite mellor a calidez, a proximidade e o ambiente familiar que se respira baixo a carpa, fuxindo de imaxes máis artificiais para volver á esencia do artesanal”, apunta.

Así pues, en el centro de la representación se encuentra la figura de un cerdo antropomorfo, vestido de etiqueta con traje y sombrero. En su mano sostiene el indiscutible producto estrella, el lacón.

Ya al fondo de la ilustración se puede ver la estructura de la carpa. “É onde se fai o xantar, onde nos refuxiamos e onde reside o verdadeiro ser da convivencia veciñal”, explican. Además, en la escena se contempla también una charanga y decenas de camelias.

La nieve frustra la presentación en Fitur

El alcalde y otros operarios del Concello tenían la intención de presentar el cartel del Lacón en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebró en Madrid esta misma semana, pero las adversas condiciones climáticas les impidieron llegar a tiempo a la capital.

Ahora, más allá de la presentación del cartel, el Concello continúa trabajando en la adjudicación de los contratos públicos para el suministro de carpas y la elaboración de la comida.

Por su parte, y como cada año, el gobierno local adelanta también que la celebración arrancará con su tradicional ‘Tapalacón’, después será el turno del Entroido y, para calentar motores, se podrá disfrutar de un concierto el día previo a la celebración. Manuel Martínez, técnico de Turismo del Concello asegura que aún queda pendiente la selección del pregonero o pregonera responsable de dar el pistoletazo de salida a la Festa do Lacón con Grelos, pero la intención es poder desvelar su nombre en los próximos días.