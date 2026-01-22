El PP de Cuntis critica la actitud del alcalde durante la visita de Educación al centro Aurelio Rey

CPI Aurelio Marcelino Rey García Cedida

El grupo municipal del PP de Cuntis censura la actitud de confrontación y “falta de respecto” del alcalde, Manuel Campos, en la visita del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, al colegio Aurelio Rey para anunciar su rehabilitación integral.

Los populares lamentan que el regidor aprovechó la visita para realizar peticiones “sen sentido” y aseguran que esta postura se debe a la necesidad de “facerse notar” dado que la obra fue gestionada por la portavoz municipal del PP, Isabel Couselo.

El alcalde, Manuel Campos, explicó en su día que reconocía la necesidad de invertir en la parte exterior del edificio pero echaba en falta peticiones como la mejora de la caldera, la renovación integral de la red de fontanería o la optimización del sistema de calefacción.

Los populares, por su parte, creen que el alcalde debería ofrecer una disculpa pública al conselleiro y a los vecinos e insisten en recordar que este no está consiguiendo inversiones estratégicas para Cuntis por su “nula capacidade de xestión”. Además, instan también a exigir acciones para reparar el estado de la N-640 por la que se lleva “agardando oito anos”.