La Xunta destina 1,1 millón de euros a rehabilitar el colegio de Cuntis

La visita al centro educativo de Cuntis Cedida

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, presentó ayer el proyecto de rehabilitación integral del Colegio Aurelio Marcelino Rey García, en Cuntis, una visita que también contó con la presencia del alcalde de Cuntis, Manuel Campos; de la teniente de alcalde, Conchy Campos; las concejalas Isabel Couselo y María Castro; el director del centro, Miguel Andújar; y representantes de la ANPA. La obra, en la que la Xunta invertirá 1,1 millones de euros, prevé mejorar el aislamiento térmico y reducir el consumo energético del edificio.

Por el momento estos trabajos están en fase de contratación, pero tendrán un plazo de ejecución de nueve meses desde el momento en que se inicien los trabajos. La previsión es lograr con esta actuación un ahorro del 57,6% en consumo de energía y del 61,4% en emisiones de CO2.

Peticiones del gobierno local

El alcalde de Cuntis reconoció la necesidad de invertir en la parte exterior del edificio pero lamentó que el proyecto actual deje fuera intervenciones “críticas” que se pactaron con la comunidad educativa. Por ello reclamó la mejora de la caldera, la renovación integral de la red de fontanería o la optimización del sistema de calefacción. “O illamento térmico é un paso importante, pero de nada serve se os sistemas interiores de calefacción e a fontanería seguen obsoletos. Esiximos que a Xunta cumpra coa súa palabra e que esta reforma sexa realmente integral”, señaló Campos.

Además instó a la Consellería de Educación a trabajar de forma coordinada con el Concello y evitar así el uso partidista de actuaciones que son una demanda de toda la comunidad educativa de Cuntis.

En concreto, se instalarán en la cubierta 1.869 metros cuadrados de panel sándwich, sustituyendo canalones y bajantes. También se cambiará la cubierta en el patio posterior y se saneará la estructura. Se sustituirán 130 ventanas y 11 puertas por unas nuevas de aluminio y a su vez se renovarán también las persianas.

En el interior del centro, se instalarán 515 luminarias LED y focos exteriores y se cambiará el pavimento vinílico en las aulas de Infantil, así como el falso techo en la antigua vivienda del conserje y en el comedor.

Esta actuación está incluida en el Plan de nueva arquitectura pedagógica de la Xunta, “a folla de ruta coa que estamos a modernizar os centros de ensino, ademais de facer as actualizacións necesarias nas instalacións de colexios coma este, que teñen case medio século de antigüidade”, apuntó Rodríguez

Recordó también que la actuación forma parte de un paquete de 16 obras de mejora en centros educativos para este año 2026. Por el momento la Consellería licitó ya actuaciones por un importe total de más de 16 millones de euros, pero en el conjunto del año la inversión en centros educativos ascenderá a los 73,6 millones.