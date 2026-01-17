Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cuntis

La Xunta destina 1,1 millón de euros a rehabilitar el colegio de Cuntis

El gobierno local reconoce la necesidad de esta inversión, pero insiste en que faltan mejoras ya pactadas

Fátima Pérez
17/01/2026 20:00
La visita al centro educativo de Cuntis
La visita al centro educativo de Cuntis
Cedida
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, presentó ayer el proyecto de rehabilitación integral del Colegio Aurelio Marcelino Rey García, en Cuntis, una visita que también contó con la presencia del alcalde de Cuntis, Manuel Campos; de la teniente de alcalde, Conchy Campos; las concejalas Isabel Couselo y María Castro; el director del centro, Miguel Andújar; y representantes de la ANPA. La obra, en la que la Xunta invertirá 1,1 millones de euros, prevé mejorar el aislamiento térmico y reducir el consumo energético del edificio.

Por el momento estos trabajos están en fase de contratación, pero tendrán un plazo de ejecución de nueve meses desde el momento en que se inicien los trabajos. La previsión es lograr con esta actuación un ahorro del 57,6% en consumo de energía y del 61,4% en emisiones de CO2.

Peticiones del gobierno local

El alcalde de Cuntis reconoció la necesidad de invertir en la parte exterior del edificio pero lamentó que el proyecto actual deje fuera intervenciones “críticas” que se pactaron con la comunidad educativa. Por ello reclamó la mejora de la caldera, la renovación integral de la red de fontanería o la optimización del sistema de calefacción. “O illamento térmico é un paso importante, pero de nada serve se os sistemas interiores de calefacción e a fontanería seguen obsoletos. Esiximos que a Xunta cumpra coa súa palabra e que esta reforma sexa realmente integral”, señaló Campos.

Además instó a la Consellería de Educación a trabajar de forma coordinada con el Concello y evitar así el uso partidista de actuaciones que son una demanda de toda la comunidad educativa de Cuntis.

En concreto, se instalarán en la cubierta 1.869 metros cuadrados de panel sándwich, sustituyendo canalones y bajantes. También se cambiará la cubierta en el patio posterior y se saneará la estructura. Se sustituirán 130 ventanas y 11 puertas por unas nuevas de aluminio y a su vez se renovarán también las persianas.

Isabel Couselo acudió al centro para informar de esta actuación

Los populares confirman que la “urgente” rehabilitación del CPI Aurelio Rey se licitará este año

Más información

En el interior del centro, se instalarán 515 luminarias LED y focos exteriores y se cambiará el pavimento vinílico en las aulas de Infantil, así como el  falso techo en la antigua vivienda del conserje y en el comedor.

Esta actuación está incluida en el Plan de nueva arquitectura pedagógica de la Xunta, “a folla de ruta coa que estamos a modernizar os centros de ensino, ademais de facer as actualizacións necesarias nas instalacións de colexios coma este, que teñen case medio século de antigüidade”, apuntó Rodríguez

Recordó también que la actuación forma parte de un paquete de 16 obras de mejora en centros educativos para este año 2026. Por el momento la Consellería licitó ya actuaciones por un importe total de más de 16 millones de euros, pero en el conjunto del año la inversión en centros educativos ascenderá a los 73,6 millones. 

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Jugadores y cuerpo técnico celebran la victoria de la pasada jornada

El Cidade de Ribeira espera al Puebla FC para iniciar la segunda vuelta
María Caldas
San Antón de A Modia

A Modia mantiene viva la tradición de las “poxas” en honor a San Antón: “Cada ano está medrando máis”
A. Louro
Una pasada edición de este evento, en la localidad insular

El Concello ofrece hasta 400 euros de ayuda para las comparsas de su Carnaval
b. y. o salnés
Vecinos y visitantes, en una multitudinaria celebración de las fiestas en honor a la Virxe do Carme

Nuevas voces del sector alzan la voz contra la tasa turística de O Grove y el Concello llama al diálogo
A. Louro