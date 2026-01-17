Mi cuenta

Diario de Arousa

Cuntis

La Xunta abre de nuevo el plazo para solicitar ayudas en digitalización de comercio local

Fátima Pérez
17/01/2026 07:10
El delegado territorial de la Xunta junto a la portavoz del PP en Cuntis
El delegado territorial de la Xunta junto a la portavoz del PP en Cuntis
Cedida
La Xunta de Galicia abre el plazo para optar a las ayudas de innovación y digitalización de comercios. Así lo anunció el delegado territorial de la Xunta, Agustín Reguera, ayer en la tienda Mi Vestidor Azul, en Cuntis, una de las beneficiarias de las subvenciones autonómicas.

En concreto, este establecimiento recibió una aportación de más de 5.100 euros para avanzar en modernización, mejorando su presencia digital e incorporando nuevas herramientas.

El presupuesto total del programa para este año ronda los cuatro millones y abarca tres líneas compatibles entre sí. Una orientada a la digitalización y la innovación comercial; otra a la modernización y mejora de la imagen; y la última a incrementar la sostenibilidad ambiental.

Entre las novedades, ahora una misma empresa podrá acceder a las aportaciones para varias tiendas. También se ampliará el período subvencionable para atender todas las actuaciones realizadas desde el fin del plazo marcado en la orden anterior, el 25 de octubre de 2025.

Asimismo, se agilizará la concesión de las aportaciones al exigir menos documentación. Además, la cuantía de la ayuda se eleva del 80% al 90% para establecimientos implicados en el proyecto de dinamización comercial Vilas Vivas. 

