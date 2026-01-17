La Torre Eiffel que iluminó Cuntis esta Navidad está a la venta por 35.000 euros

Una torre de 17 metros de alto ilumina Soutelo Gonzalo Salgado

Javier Loureiro, el creador de la Torre Eiffel que cautivó a vecinos y visitantes de Cuntis durante estas Navidades, pone a la venta su obra por 35.000 euros.

La torre más emblemática de París iluminó durante estas fiestas el lugar de Soutelo, en la parroquia de Piñeiro, como parte de una iniciativa vecinal en la que todos aportaban para decorar su barrio. Ahora Loureiro, un poco en broma y un poco en serio, ha decidido subir su creación de más de 17 metros de alto a Wallapop. Eso sí, sin acabar.

“Non está rematada, fáltanlle uns arcos, un tramo para arriba, e o tratamento”, cuenta el artista y asegura que el precio de venta actual sería teniendo todo esto en cuenta. Sin embargo, una vez que esté completamente acabada su valor subirá.

Loureiro continúa por lo tanto trabajando en su pieza y aclara que, si no la vende, “estará rematada para o próximo ano” con luces nuevas y con la expectativa de convertirse una vez más en uno de los principales atractivos navideños de Cuntis.