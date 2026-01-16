Mi cuenta

Diario de Arousa

Cuntis

Cuntis intensifica la limpieza y poda en el rural y el casco urbano

Fátima Pérez
16/01/2026 22:39
Trabajos de mantenimiento y poda en Cuntis

Cedida
El Concello de Cuntis continúa con los trabajos de mantenimiento y poda movilizando a operarios por todo el término municipal. Los trabajos se centran en la limpieza, sega y poda para conservar los espacios públicos y la mejora de la seguridad vial y peatonal.

A diferencia de campañas anteriores, este operativo refuerza su presencia en todos los puntos del concello; tanto en el casco urbano como en el rural.

En el primero se están realizando podas de mantenimiento y saneamiento en plazas emblemáticas y zonas de paso, como la Praza das Árbores, la Horta do Cura y el paseo fluvial del río Gallo. Por su parte, en el rural se incluyen tareas intensivas para retirar la maleza en los márgenes de las carreteras y los caminos municipales, facilitando la visibilidad para los conductores y manteniendo a su vez limpios los accesos a los núcleos de población.

El alcalde, Manuel Campos, destacó la importancia de coordinar estos trabajos en esta época del año. “Estamos a realizar unha intervención integral. Non se trata só de estética, senón de seguridade. Coas limpezas no rural melloramos a visibilidade nos viais, e coas podas no centro previmos incidentes ante posibles temporais ao tempo que saneamos o noso patrimonio natural”. 

