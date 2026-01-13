Mi cuenta

Cuntis 

Cuntis muestra la emigración a través de 40 fotografías periodísticas

Fátima Pérez
13/01/2026 22:18
‘Nós tamén fomos emigrantes. Fotografías da Axencia EFE sobre a emigración española no século XX’
‘Nós tamén fomos emigrantes. Fotografías da Axencia EFE sobre a emigración española no século XX’
Cedida
El Concello de Cuntis, junto con ABanca y Afundación, inaugurará mañana la exposición ‘Nós tamén fomos emigrantes. Fotografías da Axencia EFE sobre a emigración española no século XX’. 

La presentación será a las 11:30 horas en la Casa da Cultura Roberto Blanco Torres y contará con la presencia del alcalde, Manuel Campos; la directora de la oficina de ABanca de Cuntis, María José Martines; y la responsable de Innovación y Orientación de los Programas Educativos de Afundación, Carmen Pérez. 

La exposición se podrá visitar hasta el próximo 14 de febrero, de lunes a viernes de 16:00 a 21:00 horas y los sábados de 10:30 a 13:30 horas. En ella se puede ver una selección de 40 fotografías de la emigración, tanto española como gallega, procedentes de los archivos de EFE. 

