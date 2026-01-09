Mi cuenta

Cuntis 

La asociación cuntiense Río Gallo pone en marcha su quinta campaña de recogida de alimentos para mascotas

Se podrán ofrecer donativos desde el próximo 12 de enero hasta el 6 de febrero

Fátima Pérez
09/01/2026 16:00
Asociación Protectora de Animais de Vilagarcía de Arousa
Asociación Protectora de Animais de Vilagarcía de Arousa
La Asociación Cultural Xuvenil Río Gallo de Cuntis organiza una vez más, y por quinto año consecutivo, su tradicional campaña de recogida de alimentos para mascotas en favor de la Protectora de Animais de Vilagarcía de Arousa.

Se podrán donar alimentos desde el próximo 12 de enero hasta el 6 de febrero en distintos puntos, siendo el principal el recibidor del Centro Patelas en Cuntis. También se podrá hacer entrega de las donaciones en Barber Studio; Agrícola Mieres; OMIX de Cuntis, de 9:00 a 14:00 horas; en Agrocampo Barro; y en Agrícola Hórreo, todos estos locales recibirán los donativos en horario comercial.

“Facémola cada ano polo mes de xaneiro porque ademais o día 17 celébrase o día deles”, explica el presidente de  la asociación, Fernando Otero. También confirma que la colaboración siempre se pacta con la protectora de Vilagarcía porque “falamos con eles e quedamos contentos coa súa xestión ademais son lugares que non reciben moitos fondos públicos e así prestamos axuda”.

Desde el Concello de Cuntis también han querido colaborar y participar dando difusión a esta campaña para apoyar lo que reconocen como una “fantástica iniciativa”.

