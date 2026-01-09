Cuntis inicia los preparativos para su Festa do Lacón que este año se celebrará el 21 y 22 de febrero

Última edición de la Festa do Lacón con Grelos en Cuntis Mónica Ferreirós

El Concello de Cuntis ya empieza a calentar los fogones para celebrar la XXVII Festa do Lacón con Grelos que este año se adelanta ligeramente en el calendario -con respecto a la última edición- y se celebrará los días 21 y 22 de febrero de 2026.

A falta de un mes y medio para festejar en el evento más emblemático del municipio cuntiense, desde el gobierno local ya trabajan para tener todo listo. Lo primero ha sido la publicación de los contratos públicos para el suministro de carpas por valor de 54.450 euros y de la elaboración de la comida, cuyo contrato asciende a los 50.590 euros.

Para ambos contratos se podrán presentar ofertas hasta el próximo 15 de enero a las 23:59 horas.

Se prevé que en las próximas semanas se sigan desvelando más novedades sobre esta nueva edición, como la programación completa del fin de semana, el cartel oficial o la persona encargada de pronunciar el pregón que dará comienzo, como cada año, a la celebración.