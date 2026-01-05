Cuntis inicia una campaña de prevención de incendios con trabajos de desbroce en Troáns

Trabajos de desbroce en una parroquia de Cuntis Cedida

Cuntis pone en marcha una campaña de prevención de incendios que arrancó con el desbroce de todas las pistas situadas en las zonas de concentración parcelaria. Las brigadas municipales empezaron a trabajar en la parroquia de Troáns, y los trabajos continuarán en las próximas semanas en Estacas, Mesego y Ferreiros.

La campaña se completará con la elaboración de unas normas básicas que se enviarán a los vecinos y vecinas de Cuntis para preservar la masa forestal del municipio insistiendo en la amenaza que cada verano ataca al monte con la propagación de incendios forestales, afectando con ello a las actividades agroforestales que se desarrollan y poniendo en riesgo la integridad de las personas.

El Concello de Cuntis solicita también a la comunidad vecinal que cumpla con estas medidas que recoge la Ley de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, y recuerda la obligación de respetar las distancias de plantaciones y de controlar el crecimiento de la biomasa en las parcelas. Finalmente, piden la colaboración de todos los vecinos y vecinas para alertar de actividades delictivas o quemas ilegales.