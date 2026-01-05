Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cuntis 

Cuntis inicia una campaña de prevención de incendios con trabajos de desbroce en Troáns

Las brigadas municipales continuarán en las parroquias de Estacas, Mesego y Ferreiros 

Fátima Pérez
05/01/2026 13:51
Trabajos de desbroce en una parroquia de Cuntis
Trabajos de desbroce en una parroquia de Cuntis
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Cuntis pone en marcha una campaña de prevención de incendios que arrancó con el desbroce de todas las pistas situadas en las zonas de concentración parcelaria. Las brigadas municipales empezaron a trabajar en la parroquia de Troáns, y los trabajos continuarán en las próximas semanas en Estacas, Mesego y Ferreiros. 

La campaña se completará con la elaboración de unas normas básicas que se enviarán a los vecinos y vecinas de Cuntis para preservar la masa forestal del municipio insistiendo en la amenaza que cada verano ataca al monte con la propagación de incendios forestales, afectando con ello a las actividades agroforestales que se desarrollan y poniendo en riesgo la integridad de las personas. 

El Concello de Cuntis solicita también a la comunidad vecinal que cumpla con estas medidas que recoge la Ley de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, y recuerda la obligación de respetar las distancias de plantaciones y de controlar el crecimiento de la biomasa en las parcelas. Finalmente, piden la colaboración de todos los vecinos y vecinas para alertar de actividades delictivas o quemas ilegales.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

La Banda Municipal de Valga, la Orquestra Clásica y la Coral Polifónica Santa Comba de Cordeiro

Banda, Orquestra y Coral: Valga despide la Navidad con su tradicional concierto conjunto en el
Fátima Pérez
El tradicional Roscón de Reyes

En Vilagarcía el Roscón de Reyes se reserva y se quiere relleno
Fátima Pérez
Los Bomberos de Boiro y de Ribeira acabaron por sofocar las llamas que afectaron a la campana extractora y a los muebles situados alrededor de la misma

Registrado un incendio en una vivienda unifamiliar en el lugar de Monte de Dorna en Taragoña
Chechu López
La portavoz del PSOE en un pleno, Tania García

El PSOE tira de ironía para responder al PP y celebra que "por fin recoñeza a utilidade" de los disuasorios
Olalla Bouza