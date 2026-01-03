Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cuntis

Cuntis proyecta transformar el antiguo matadero municipal en un gimnasio

Se prevé que la actuación ascienda a los 96.877 euros y que esté financiada por los fondos de la Diputación de Pontevedra 

Fátima Pérez
03/01/2026 19:30
Antiguo matadero municipal en la rúa do Balneario
Antiguo matadero municipal en la rúa do Balneario
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Concello de Cuntis arranca el 2026 con un ambicioso proyecto entre manos: dotar al municipio de instalaciones deportivas de primer nivel. Para ello, el alcalde, Manuel Campos, ya ha dado el primer paso visitando las dependencias del antiguo matadero municipal que el gobierno aspira a transformar en gimnasio. 

Se trata de una actuación que se financiaría a través de fondos del III Plan Extra de Infraestructuras Deportivas de la Diputación de Pontevedra y cuyo presupuesto ascendería a un total de 96.877,45 euros.

Para dar vida al futuro gimnasio será necesaria la recuperación integral del inmueble, que pasaría a contar con todos los servicios básicos, una nueva cubierta y, una vez rehabilitado, se dotaría de equipamiento deportivo para acoger las actividades que se vayan a desarrollar allí. 

Campos también recuerda que las dependencias se sitúan en una zona estratégica, en la calle del Balneario, muy próximas a las Termas y al CPI Aurelio Marcelino Rey García. "Queremos aproveitar este espazo, que xa é de titularidade municipal, para convertelo nun punto de atracción no que a deporte e lecer se refire, para persoas de todas as idades", indica el regidor.

¿Cuándo estará listo el gimnasio?

En cuanto a tiempos, el período estimado para llevar a cabo los trabajos sería de seis meses, sin embargo aún es necesario aprobar el convenio de colaboración con la Diputación para después licitar la obra. "Actuacións coma esta redundan nunha mellor calidade de vida e consolidan a Cuntis como un destino atractivo, con lugares e propostas de lecer de primeiro nivel", sentencia Campos.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Lino González durante un partido

El Umia CF da un golpe sobre la mesa y golea en su visita copera al Sport Team Estrada
María Caldas
El portavoz del PP, Pablo Leiva, en un Pleno

El PP califica de “fracaso” la gestión de O Grove y atribuye las inversiones a Xunta y Diputación
Redacción
Una de las garzas apareció decapitada

Las garzas de la rotonda de Beiramar sufren un nuevo acto vandálico al aparecer una decapitada
A. Louro
El ideal gallego

El TSXG da la razón a un cambadés al que le había sido denegada una pensión por no convivir con su madre dependiente
A. Louro