Cuntis proyecta transformar el antiguo matadero municipal en un gimnasio

Antiguo matadero municipal en la rúa do Balneario Cedida

El Concello de Cuntis arranca el 2026 con un ambicioso proyecto entre manos: dotar al municipio de instalaciones deportivas de primer nivel. Para ello, el alcalde, Manuel Campos, ya ha dado el primer paso visitando las dependencias del antiguo matadero municipal que el gobierno aspira a transformar en gimnasio.

Se trata de una actuación que se financiaría a través de fondos del III Plan Extra de Infraestructuras Deportivas de la Diputación de Pontevedra y cuyo presupuesto ascendería a un total de 96.877,45 euros.

Para dar vida al futuro gimnasio será necesaria la recuperación integral del inmueble, que pasaría a contar con todos los servicios básicos, una nueva cubierta y, una vez rehabilitado, se dotaría de equipamiento deportivo para acoger las actividades que se vayan a desarrollar allí.

Campos también recuerda que las dependencias se sitúan en una zona estratégica, en la calle del Balneario, muy próximas a las Termas y al CPI Aurelio Marcelino Rey García. "Queremos aproveitar este espazo, que xa é de titularidade municipal, para convertelo nun punto de atracción no que a deporte e lecer se refire, para persoas de todas as idades", indica el regidor.

¿Cuándo estará listo el gimnasio?

En cuanto a tiempos, el período estimado para llevar a cabo los trabajos sería de seis meses, sin embargo aún es necesario aprobar el convenio de colaboración con la Diputación para después licitar la obra. "Actuacións coma esta redundan nunha mellor calidade de vida e consolidan a Cuntis como un destino atractivo, con lugares e propostas de lecer de primeiro nivel", sentencia Campos.