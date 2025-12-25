Cuntis exige a la Xunta igualdad de condiciones para construir residencias públicas

Alcalde de Cuntis, Manuel Campos Mónica Ferreirós

El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, muestra su malestar tras conocerse el anuncio de un acuerdo entre el Concello de Moraña y la Xunta de Galicia para la construcción de una residencia pública de mayores en ese municipio. El regidor cuestiona que se realicen compromisos concretos sin una convocatoria pública abierta, reclama igualdad de condiciones para todos los concellos y asegura que pedirá una reunión con la Consellería de Política Social.

Campos recuerda que Cuntis lleva tiempo trabajando para lograr una residencia pública y que ya cumplió con los requisitos exigidos por la Xunta en anteriores convocatorias. “Repartimos residencias a quen lle da a gana. Nós puxemos os terreos a disposición da Consellería e temos un anteproxecto feito”, afirmó.

Convocatoria para todos

En este sentido, el alcalde asegura no comprender el anuncio realizado por el presidente autonómico. “Non entendo que agora diga Rueda que se comprometa a poñer unha residencia en Moraña só por ceder os terreos. Se hai unha convocatoria pública debemos estar todos en igualdade de condicións”, señaló.

El regidor explicó que Cuntis se presentó en 2022 su proyecto a una convocatoria para la construcción de residencias públicas, pero no obtuvo la máxima puntuación. “Pareceunos ben, asumimos que non había orzamento para todos os concellos”, indicó.

Sin embargo, ahora considera que este anuncio deja a su municipio en una situación de desventaja y asegura que solicitará una reunión con la Consellería de Política Social. para conocer si está prevista una nueva convocatoria.