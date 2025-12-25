Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cuntis 

Cuntis exige a la Xunta igualdad de condiciones para construir residencias públicas

El alcalde critica pactos como el de Moraña y asegura que pedirá explicaciones a la Consellería de Política Social

Fátima Pérez
25/12/2025 21:22
Alcalde de Cuntis, Manuel Campos
Alcalde de Cuntis, Manuel Campos
Mónica Ferreirós
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, muestra su malestar tras conocerse el anuncio de un acuerdo entre el Concello de Moraña y la Xunta de Galicia para la construcción de una residencia pública de mayores en ese municipio. El regidor cuestiona que se realicen compromisos concretos sin una convocatoria pública abierta, reclama igualdad de condiciones para todos los concellos y asegura que pedirá una reunión con la Consellería de Política Social.

Campos recuerda que Cuntis lleva tiempo trabajando para lograr una residencia pública y que ya cumplió con los requisitos exigidos por la Xunta en anteriores convocatorias. “Repartimos residencias a quen lle da a gana. Nós puxemos os terreos a disposición da Consellería e temos un anteproxecto feito”, afirmó.

Convocatoria para todos

En este sentido, el alcalde asegura no comprender el anuncio realizado por el presidente autonómico. “Non entendo que agora diga Rueda que se comprometa a poñer unha residencia en Moraña só por ceder os terreos. Se hai unha convocatoria pública debemos estar todos en igualdade de condicións”, señaló.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, junto al alcalde de Moraña, Sito Gómez

Moraña pacta con Rueda la construcción de una residencia pública para mayores

Más información

El regidor explicó que Cuntis se presentó en 2022 su proyecto a una convocatoria para la construcción de residencias públicas, pero no obtuvo la máxima puntuación. “Pareceunos ben, asumimos que non había orzamento para todos os concellos”, indicó.

Sin embargo, ahora considera que este anuncio deja a su municipio en una situación de desventaja y asegura que solicitará una reunión con la Consellería de Política Social. para conocer si está prevista una nueva convocatoria. 

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Antigua fábrica de Alemparte, en pleno Paseo Marítimo

Alemparte, la fábrica que dio luz al templete de la Puerta del Sol y que hoy es la gran olvidada
Olalla Bouza
Fachada de la casa rectoral de Bamio

Cruceiros, una casa rectoral barroca o yacimientos romanos: Bamio, la parroquia que baña el patrimonio en Os Lombos
Olalla Bouza
El presidente de la Xunta y el de la Diputación, junto a otros compañeros, en el puente insular

La "tradición" de Alfonso Rueda cada Nochebuena, en A Illa
Redacción
Algunos de los felinos cuidados por la asociación

La asociación “O Jato Meco” consigue la cesión de un local para continuar su labor
C. Hierro