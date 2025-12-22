Mi cuenta

Diario de Arousa

Cuntis 

Esther Alonso se lleva el Tercer Premio a Cuntis y lo destinará al negocio que regenta con su familia

Este décimo, el único premiado en el Ulla-Umia, vuelve a la Cafetería Quico, donde ya se repartieron millones

Fátima Pérez
22/12/2025 18:37
Ester Alonso y su padre, propietarios de la Cafetería Quico
Esther Alonso y su padre, propietarios de la Cafetería Quico
Mónica Ferreirós
El 90.693. Ese fue el número  que  llevó la suerte a Cuntis en este sorteo extraordinario de la lotería de Navidad 2025 repartiendo 50.000 euros en una cafetería situada en pleno centro de la villa, en la Cafetería Quico.

Poco después de las 11 de la mañana los niños de San Ildefonso cantaron el Tercer Premio y levantaron a todas las personas asistentes del Teatro Real de Madrid que disfrutaban del sorteo en directo. Fue el 90.693, uno de los premios más esperados y también uno de los más repartidos de este año, ya que viajó a una veintena de provincias. Tanto así que dejó un único décimo en la villa termal y en toda la comarca de Ulla-Umia.

Poco después de conocerse el número premiado uno de los responsables de la cafetería, situada en la Plaza de Ferrol 6, recibió una llamada de la prensa y fue gracias a ellos que descubrió la fortuna del décimo. El hombre primero negó ser el ganador del premio, pero después se dio cuenta de que todavía no lo había podido comprobar. Fue en ese momento en el que supo que el décimo de su hija, Esther Alonso, había sido premiado con 50.000 euros.

El décimo fue premiado con 50.000 euros
El décimo fue premiado con 50.000 euros
Mónica Ferreirós

 “Es una ayuda que me viene muy bien y que invertiré en el bar, pero también en viajar y disfruta”, explica la afortunada que también trabaja en el negocio familiar. “Lo que haré ahora será celebrarlo con los que más quiero”, adelantó Alonso asegurando que se iría a comer con sus amigos para celebrar por todo lo alto ese Tercer Premio.

Siempre el mismo número

La cuntiense, que juega todos los años el mismo número, también explica que de haber ganado más dinero le gustaría arreglar la vida a su familia, pero por el momento esta pequeña recompensa servirá para alegrar las navidades y tapar agujeros. “Tenía que pagar un arreglo de 1.000 euros del coche”, señala la premiada.

La lotería deja también anécdotas que quedan cada año en el recuerdo de premiados y participantes como la que en esta ocasión protagoniza Esther, que estuvo a punto de trabajar como camarera en la cena de Navidad de las afortunadas trabajadoras de Bimba e Lola en Vigo. Allí el Segundo Premio dejó millones euros con el número 70.048 premiado con 1.250.000 euros a la serie.

La suerte vuelve a Cuntis 

No es la primera vez que la  mano de la fortuna llega a Cuntis y, concretamente, a la Cafetería Quico. En 2019 un Cuarto Premio dejó en la villa termal y en Moraña la mayor suma de la lotería de Navidad en Galicia ese año, en total cinco millones de euros repartidos en 250 décimos. Además de Quico también vendió estos premios el bar Alborada de Moraña.

Un año después, en 2020, Moraña repitió y Caldas se unió a la fortuna de la lotería con dos quintos premios que dejaron algunos décimos agraciados en  la comarca.

