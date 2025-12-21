Mi cuenta

Cuntis 

Comida para los hombres y cena para las mujeres: esta es la tradición que conserva Cuntis

Vecinos y vecinos se reunirán en la Praza Constitución para seguir una tradición que  lleva más de una década reuniendo comensales

Fátima Pérez
21/12/2025 21:05
La comida de los hombres durante la última edición de esta costumbre cuntiense
Cedida
Más de una década de tradición y la previsión de albergar a más de 600 cuntienses. Esto es en lo que se ha convertido la tradicional ‘comida de homes e mulleres’ que cada fin de año se celebra en el municipio termal.

Aunque se inició como una comida de fin de año entre amigos, su éxito acabó en una masificación convirtiendo esta quedada en tradición, casi al nivel del Lacón o de las fiestas patronales, tal y como apunta uno de los responsables de la comisión organizadora, Fernando Otero.

“Ao mediodía vamos os homes, non por nada senon porque se fixo así sempre porque elas uníronse despois”, explica Otero, que aunque sí asegura que se planteó unificar todo en una única comida también aclara que son precisamente los vecinos y las vecinas quienes quieren mantener esta costumbre.

Baile conjunto y sorteos

Esta comida de Nadal será el próximo 27 de diciembre -ya que siempre se celebra el último sábado del mes- en la Praza Constitución donde una vez finalice el banquete se dará paso al tradicional baile unificado en el que también se sortearán lotes de productos de los diferentes comercios de Cuntis. Las entradas se pueden adquirir ya en distintos establecimientos de la localidad.

“O ano pasado fumos sobre 500, e este ano creo que podemos chegar aos 600”, vaticina Otero, quien además sostiene que esta cita ha pasado a convertirse en “un prefin de ano para a xente de Cuntis, ainda que non o chamemos así”.

El evento cuenta además con el apoyo del Concello, la Xunta de Galicia y la Diputación que colabora con las actuaciones.

