La asociación Río Gallo organiza este invierno una excursión de esquí a la cordillera Cantábrica

Una de las últimas actividades organizadas por la Asociación Rio Gallo Cedida

La Asociación Cultural e Xuvenil Río Gallo de Cuntis organizan una nueva salida para el próximo mes de febrero a la estación de Leitariegos, en la cordillera Cantábrica.

La excursión está prevista para el último fin de semana de febrero, del día 28 al 1 de marzo y la salida será desde Cuntis a las 6:00 horas de la mañana.

El precio será de 160 euros para los que opten por una habitación compartida, mientras que para habitaciones individuales el precio se encarecerá hasta los 175 euros.

Estará incluido en todo caso tanto el viaje en autobús hasta la estación de esquí, así como el alojamiento y la manutención, el seguro de accidentes y el Forfait para acceder al recinto deportivo. Sin embargo, los y las viajeras deberán hacerse cargo del alquiler de los materiales, tales como los esquis, el casco o las gafas, obligatorios para la práctica.

Desde la asociación, que una vez más cuenta con la colaboración del Concello de Cuntis para organizar esta actividad, recuerda a todas las personas interesadas que podrán reservar la excursión realizando un ingreso previo de 30 euros. Posteriormente se deberá abonar el resto del pago.