Una Torre Eiffel iluminada o una pequeña Laponia: así es la Navidad en el lugar de Soutelo

Una torre de 17 metros de alto ilumina Soutelo Gonzalo Salgado

Las luces y la decoración de Navidad en Cuntis parecen haberse convertido en toda una terapia para una cuntiense del lugar de Soutelo, en la parroquia de Piñeiro, que junto a su vecindario lleva más de cinco años iluminando su barrio y convirtiéndolo en un atractivo para visitantes.

Raquel San Mamede confiesa que cuando empezó a decorar su vivienda, siguiendo la estela de uno de sus vecinos, no pasaba por su mejor momento. “En mi caso lo hice por motivos un poco duros personales. Con el Covid me sumergí en un estrés muy grande, y tenía que eliminar muchas cosas de mi cabeza así que me tomé esto como una terapia”, explica.

La de Soutelo instaló en una marquesina su propia casa de Papá Noel con “cosas que tenía por ahí”, explica, pero aunque ella no se lo esperaba la iniciativa tuvo mucho éxito. Fue a partir de ese momento que más personas del barrio se sumaron y la misma Raquel San Mamede amplió sus adornos hasta construir lo que ella misma califica como “una Laponia pequeñita”.

Yo, tan pronto llega el verano ya pregunto a ver qué van a hacer y al final ya somos cerca de 15 casas en Soutelo que entre todos creamos una aldea de Navidad, eso sí, cada uno a su gusto”, aclara.

Una Torre Eiffel en Cuntis

Este año lo que más ha llamado la atención de visitantes y de las personas de Cuntis ha sido una Torre Eiffel de 17 metros que ilumina prácticamente todo el barrio. “Esta es de un vecino que de la noche a la mañana dijo que iba a hacer una Torre Eiffel y pienso que se le vino a la cabeza porque él vivió en Francia”, señala.

San Mamede asegura que él mismo construyó esta representación de uno de los monumentos más populares del país galo, todo sin ayuda del Concello, ya que se trata de una iniciativa totalmente personal de cada vecino. “El año pasado recibimos a muchísima gente por aquí, hubo momentos en los que no eras capaz de andar, pero este año el tiempo no nos acompaña mucho”, explica Raquel, quien anima a visitar el barrio ya que se siente orgullosa del trabajo manual de cada vecino y vecina para contribuir a esta aldea navideña.

Cardecide y Rúa do Convento

Soutelo no es el único barrio cuntiense que ha querido iluminar su Navidad, de hecho ya hace años Cardecide se ha ganado la fama por ser una de las aldeas con mayor encanto navideño. Lo mismo que ocurre con la Rúa do Convento este año. Sin embargo, Raquel tiene claro que cada caso es diferente y “nada tiene que ver una cosa con otra”. “Lo que nos caracteriza es el sello personal que esperamos conservar”, concluye.