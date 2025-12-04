Cuntis abrirá el martes el plazo para inscribirse en el programa de conciliación ‘Cuntulín Nadal’

El Cuntilín siempre cuenta con un elevado número de inscritos Cedida

El próximo 9 de diciembre abrirá el plazo para inscribirse en una nueva edición del programa de conciliación ‘Cuntulín Nadal’ del Concello de Cuntis con sesiones los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre, así como el 2 de enero. El período para inscribirse permanecerá abierto hasta el próximo 18 de diciembre

Este servicio busca facilitar y garantizar la conciliación laboral y personal de las familias del municipio durante las vacaciones de Navidad de los más pequeños.

El Concello recuerda que los usuarios que ya están anotados durante el curso escolar solo deberán cubrir un impreso que les facilitará las trabajadoras del Cuntilín, no será necesario en este caso inscribirse.

Horarios y flexibilidad

El horario de actividades será de 9:30 a 13:30 horas, con la opción de flexibilizar la entrada a las 8:00 horas y la salida hasta las 14.30 horas.

El alcalde, Manuel Campos, destaca la importancia de contar con este tipo de servicios, ya que facilitan la conciliación de las familias de Cuntis, además recuerda que durante todo el año, el Concello promueve este programa Cuntilín, que siempre cuenta con un elevado número de niños inscritos.