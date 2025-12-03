Mi cuenta

Cuntis 

Interceptan en Cuntis a un hombre por circular a 146 kilómetros por hora en un tramo de 50

El hombre conducía un turismo en la N-640 cuando un radar lo detectó triplicando la velocidad permitida 

Fátima Pérez
03/12/2025 16:32
El conductor es investigado por un presunto delito contra la seguridad vial
Cedida
Agentes de la Guardia Civil de Tráfico interceptaron a un conductor que circulaba a 146 kilómetros por hora en un tramo limitado a 50 en la carretera N-640, en Cuntis. 

Un radar detectó a este vehículo triplicando la velocidad permitida en ese tramo que está limitada a 50 kilómetros por hora e indicado además por una señal específica. 

Los agentes lograron detener al conductor, un varón de 34 años vecino de Valga, y procedieron a investigarlo por un supuesto delito contra la seguridad vial. Los hechos fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de guardia de Caldas de Reis.

Posibles sanciones Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) esta infracción se considera “muy grave”, ya que supera los 121 kilómetros en un tramo de 50. Este tipo de faltas acarrean una sanción que se salda con 6 puntos del carné de conducir y una multa de 600 euros. Además, estos delitos también pueden llegar a alcanzar penas de prisión o, en todo caso, la privación del permiso de conducción entre uno y cuatro años. 

Desde la Agrupación de Tráfico hacen un llamamiento a todos los conductores para concienciar sobre la importancia que conlleva respetar los límites de velocidad, ya que su incumplimiento incrementa el riesgo de producir un siniestro vial con graves consecuencias.

