Cuntis no contará este año con el Mercadillo Vintage de Navidad, pero ya prepara su alumbrado

Encendido de las luces en otro de los concellos de Arousa Mónica Ferreirós

Cuntis se quedará este año sin el Mercadillo Nadal Vintage que organizó el año pasado, por primera vez y con intención de repetir, la Agrupación municipal de Música e Baile Tradicional de Cuntis.

Este mercadillo abrió al público del 8 al 15 de diciembre con puestos repletos de productos vintage. Desde el Concello, el responsable de Turismo aseguró que quedaron muy satisfechos con esta iniciativa, pero este año, aunque la idea era contar de nuevo con este espacio navideño, la agrupación confirma que no podrá ser.

Explican que se necesita un “despliegue de 40 persoas e so contamos con 20 para montar e participar porque despois os postos establecen turnos”.

“Este ano a xente non pode ou non quere participar”, apunta el responsable de la agrupación que lamenta no poder sacar adelante esta propuesta tan bien recibida.

Navidad en Cuntis

Por su parte, en Cuntis la Navidad se encenderá este sábado, 6 de diciembre, y aunque desde el Concello aseguran que no habrá un acto o una ceremonia para el alumbrado, sí adelantan que de cara a Navidad está prevista alguna actividad especial para celebrar las fiestas.