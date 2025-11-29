Mi cuenta

Cuntis

Cuntis nombra a Don Xosé Fuentes Alende hijo predilecto del concello

Fátima Pérez
29/11/2025 19:47
Cuntis nombra hijo predilecto del concello a Don Xosé Fuentes Alende en un acto que se celebró esta mañana en el Centro Sociocultural e Xuvenil Xosé Raído “Patelas”.

“Hoxe é un día que queda gravado con letras de ouro na memoria de Cuntis”, apuntó el Concello tras la entrega de este reconocimiento que se acordó por unanimidad en el  Pleno municipal.

Se trata de la más alta distinción da la Corporación y es fruto “dun sentir popular que honra o seu vínculo inquebrantable coa nosa terra”, señalan.

Durante el acto se procedió a la lectura del Acta y, posteriormente, a la emotiva intervención del impulsor de la candidatura, Heitor Picallo. El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, fue el encargado de hacer la entrega formal del título y la placa. A continuación el premiado pronunció unas palabras de agradecimiento por su reconocimiento. También participó en el acto el diputado provincial Ricardo Martínez en representación de la Diputación de Pontevedra.

Por su parte, la música de la Escola Municipal de Música del Concello de Cuntis puse el broche de oro a esta jornada histórica que sin duda quedará en el recuerdo de los cuntienses.

