Muere un hombre en un accidente de tráfico en Cuntis

Un hombre de 89 años perdió la vida esta misma tarde en la parroquia de Troáns, en Cuntis, en un accidente de tráfico en el que también resultó herida de gravedad la mujer de 82 años que conducía el vehículo. Ambos, vecinos de Cambados.

Desde el Concello creen que la conductora podría haberse quedado dormida invadiendo el carril contrario y provocando así una colisión frontal entre un vehículo articulado y el turismo en el que viajaban la mujer y el hombre fallecido. El conductor del camión resultó ileso, pero los ocupantes del turismo tuvieron que ser excarcelados al quedar atrapados en su propio vehículo. La mujer está en estado grave y ya fue trasladada al Hospital de Montecelo, en Pontevedra. El hombre falleció tras el siniestro.

El accidente se produjo cerca de las 18 horas a la altura del punto kilométrico 219.1 de la carretera N-640 (Vegadeo-Vilagarcía) y fue el conductor del camión quien alertó al 112 Galicia. Por el momento solo se sabe que Protección Civil de Cuntis, Guardia Civil de Tráfico, GES de la Estrada, Bomberos de Vilagarcía, Policía Local y otros operarios de emergencias continúan en la zona del siniestro.

Ambos hacían uso del cinturón de seguridad y por el momento aún se investiga como pudo haberse producido el siniestro.

Habrá ampliación.