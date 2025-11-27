Cuntis se reúne con la Subdelegación para conocer los avances del proyecto de asfaltado integral en la N-640

El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, junto a Abel Losada Cedida

El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, se reunió con el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, para tratar dos temas de “máxima importancia” para el Concello, como son la posibilidad de que el vehículo de documentación de la Policía Nacional (Vidoc) realice paradas en Cuntis de manera periódica y los avances en el proyecto para el asfaltado de la N-640.

Este proyecto contempla la pavimentación integral de la N-640, y fue un punto clave de la reunión ya que la intención era conocer los avances del plan de obra. Abel Losada intervino en este punto para informar al alcalde que este proyecto, valorado en cerca de 12,4 millones de euros, ya está muy avanzando y se prevé que el Ministerio de Transportes lo saque a licitación en los próximos meses.

La obra proyecta una reparación exhaustiva entre los puntos kilométricos 190 y 223, es decir, entre el límite con Caldas de Reis y el alto de Xindiriz

Ambas partes acordaron llevar a cabo un seguimiento del avance de este proyecto, que es un compromiso adquirido con el alcalde de Cuntis tanto por la Subdelegación como por la Delegación del Gobierno y la Demarcación de Carreteras en Galicia.

En el encuentro también participó el comisario jefe provincial, Juan José Díaz, que se comprometió a estudiar la petción de que la furgoneta Vidoc llegue a Cuntis cada dos meses.

Campos cree que esta medida sería “especialmente beneficiosa para a veciñanza dun concello rural coma o noso, evitando desprazamentos, sobre todo entre as persoas maiores, e que contribuiría a equilibrar os servizos con outros concellos de maior poboación”.

Por su parte, Campos, valoró muy positivamente esta reunión y agradeció la predisposición de la Subdelegación.