Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cuntis

Cuntis se reúne con la Subdelegación para conocer los avances del proyecto de asfaltado integral en la N-640

También solicita que la furgoneta de la Policía Nacional para renovar el DNI visite el municipio cada dos meses

Fátima Pérez
27/11/2025 22:40
El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, junto a Abel Losada
El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, junto a Abel Losada
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, se reunió con el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, para tratar dos temas de “máxima importancia” para el Concello, como son la posibilidad de que el vehículo de documentación de la Policía Nacional (Vidoc) realice paradas en Cuntis de manera periódica y los avances en el proyecto para el asfaltado de la N-640.

Este proyecto contempla la pavimentación integral de la N-640, y fue un punto clave de la reunión ya que la intención era conocer los avances del plan de obra. Abel Losada intervino en este punto para informar al alcalde que este proyecto, valorado en cerca de 12,4 millones de euros, ya está muy avanzando y se prevé que el Ministerio de Transportes lo saque a licitación en los próximos meses.

La obra proyecta una reparación exhaustiva entre los  puntos kilométricos 190 y 223, es decir,  entre el límite con Caldas de Reis y el alto de Xindiriz

Ambas partes acordaron llevar a cabo un seguimiento del avance de este proyecto, que es un compromiso adquirido con el alcalde de Cuntis tanto por la Subdelegación como por la Delegación del Gobierno y la Demarcación de Carreteras en Galicia.

En el encuentro también participó el comisario jefe provincial, Juan José Díaz, que se comprometió a estudiar la petción de que la furgoneta Vidoc llegue a Cuntis cada dos meses.

Campos cree que esta medida sería “especialmente beneficiosa para a veciñanza dun concello rural coma o noso, evitando desprazamentos, sobre todo entre as persoas maiores, e que contribuiría a equilibrar os servizos con outros concellos de maior poboación”.

Por su parte, Campos, valoró muy positivamente esta reunión y agradeció la predisposición de la Subdelegación. 

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

La última edición del Culturgal

Catoira participa en el Culturgal este fin de semana para promocionar la cultura vikinga
Fátima Pérez
La patrullera 'Tabarca' hizo su anterior escala en el muelle de la capital barbanzana el 25 de abril del año 2024

El patrullero 'Tabarca' de La Armada Española recalará mañana y el sábado en el muelle de Ribeira, donde podrá recibir la visira de los vecinos
Chechu López
Los escaparates de las grandes cadenas ya anuncian sus descuentos

Black Friday en Arousa: duda y presión en el pequeño comercio
Fátima Pérez
Trabajadora de ayuda a domicilio, en una imagen de archivo

Meaño licita el servicio de ayuda a domicilio por un año en 294.544 euros
A. Louro