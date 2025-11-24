Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cuntis 

Activado el Plan Especial por riesgo de inundaciones ante la crecida del río Gallo en Cuntis

El alcalde transmite un mensaje de calma y prevé que el cauce se mantenga en las próximas horas y no suba mucho más 

Fátima Pérez
24/11/2025 11:59
El caudal del río a su paso por Cuntis tras la activación del Plan Especial por riesgo de inundaciones en Galicia
El caudal del río a su paso por Cuntis tras la activación del Plan Especial por riesgo de inundaciones en Galicia
Gonzalo Salgado

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior activa el Plan Especial por riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal) en fase de preemergencia y pone el foco en el concello de Cuntis donde la estación de aforo 140430 Gallo–Umia alcanza el nivel naranja por el crecimiento del caudal. 

Ante esta situación, desde el Concello piden a la ciudadanía extremar las precauciones, mantenerse informada de la evolución meteorológica y adoptar medidas preventivas. Además piden específicamente a vecinos y viandantes que eviten acercarse a las riberas de los ríos Umia y Gallo.

Riogallo

Desde Protección Civil de Cuntis trasladan un mensaje de calma y señalan que, por el momento, no se han registrado incidencias significativas."Non votou o río fora nin nada, non tivemos ningún problema. Está un poquiño fora pero pouca cousa", explican.

Por su parte el alcalde de Cuntis, Manuel Campos, confirma que el protocolo obliga a activar estas medidas preventivas cuando la estación de aforo supera determinados niveles, aunque indica que la situación, por ahora, se mantiene bajo control. "De momento vai dentro do cauce e, ademais, agora chove menos ca pola mañá, así que parece que se vai manter e non vai subir moito máis. Aínda así hai que activar todo porque así o esixe o protocolo, pero agardemos que non vaia a máis", señala.

Te puede interesar

Marcos, en una acción del partido del sábado en Fontecarmoa ante Ferrol

Os Ingleses logra su séptima victoria seguida a costa de Ferrol y sigue líder
Gonzalo Sánchez
Javi Maneiro no concerto que Heredeiros da Crus dou este ano en Revenidas

Javi Maneiro, cantante de Heredeiros da Crus, abandona el grupo
Fátima Pérez
El espacio de Area Café en Ribeira

Ana Peleteiro prevé abrir una nueva cafetería tras el éxito de Area Café
Fátima Pérez
Grupo municipal del BNG de Vilagarcía

El BNG solicita información sobre el contrato de la basura ante el "mal funcionamento do servizo"
Fátima Frieiro