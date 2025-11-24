Activado el Plan Especial por riesgo de inundaciones ante la crecida del río Gallo en Cuntis

El caudal del río a su paso por Cuntis tras la activación del Plan Especial por riesgo de inundaciones en Galicia Gonzalo Salgado

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior activa el Plan Especial por riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal) en fase de preemergencia y pone el foco en el concello de Cuntis donde la estación de aforo 140430 Gallo–Umia alcanza el nivel naranja por el crecimiento del caudal.

Ante esta situación, desde el Concello piden a la ciudadanía extremar las precauciones, mantenerse informada de la evolución meteorológica y adoptar medidas preventivas. Además piden específicamente a vecinos y viandantes que eviten acercarse a las riberas de los ríos Umia y Gallo.

Desde Protección Civil de Cuntis trasladan un mensaje de calma y señalan que, por el momento, no se han registrado incidencias significativas."Non votou o río fora nin nada, non tivemos ningún problema. Está un poquiño fora pero pouca cousa", explican.

Por su parte el alcalde de Cuntis, Manuel Campos, confirma que el protocolo obliga a activar estas medidas preventivas cuando la estación de aforo supera determinados niveles, aunque indica que la situación, por ahora, se mantiene bajo control. "De momento vai dentro do cauce e, ademais, agora chove menos ca pola mañá, así que parece que se vai manter e non vai subir moito máis. Aínda así hai que activar todo porque así o esixe o protocolo, pero agardemos que non vaia a máis", señala.