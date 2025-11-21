Mi cuenta

Cuntis

Un concurso de fotografía pone en valor el patrimonio natural y cultural de Cuntis

El Concello sorteará tres vales de 50 euros para fomentar la participación de los vecinos en esta iniciativa otoñal

Fátima Pérez
21/11/2025 14:05
Una de las fotografías del concurso ‘Cuntis en Cores de Outono’
Una de las fotografías del concurso ‘Cuntis en Cores de Outono’
Cedida

La concejalía de Turismo celebra la buena acogida del concurso fotográfico ‘Cuntis en Cores de Outono’ para promover el patrimonio natural y paisajístico del municipio durante esta época del año. Desde el Concello aseguran que esta iniciativa se ha convertido ya en una muestra de talento local y un potente escaparate para la villa, por lo que pretenden seguir impulsándolo con el sorteo de tres vales de 50 euros entre participantes.

El gobierno asegura que los vecinos han cubierto las redes sociales con sus instantáneas, dando a conocer prados, montes, fauna, detalles del patrimonio local, y mucho más. Esta actividad supone una promoción directa y efectiva de los atractivos de Cuntis, reforzando su imagen como destino termal, pero también de naturaleza.

El alcalde de Cuntis, Manuel Campos Velay, valoró muy positivamente esta iniciativa así como la respuesta de los vecinos. “Este concurso superou todas as nosas expectativas. É marabilloso ver como a nosa propia xente se converte nos mellores embaixadores do concello, capturando cunha visión artística e apaixonada a beleza que nos rodea nesta época do ano", señaló Campos.

Aún es posible participar para poder optar a esos tres vales valorados en 50 euros para gastar en establecimientos locales. La resolución del sorteo se conocerá el próximo mes de diciembre.

