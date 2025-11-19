La Guardia Civil investiga a un hombre como presunto autor de varios robos en Cuntis

Polígono de A Ran en Cuntis donde se denunciaron dos de los hurtos que se contemplan en la investigación Mónica Ferreirós

El Equipo Básico de Inspecciones Oculares de la Guardia Civil de Cambados investiga a un hombre de 43 años de Pontevedra con antecedentes policiales por presuntos delitos de hurto en Cuntis.

La investigación se puso en marcha a raíz de una denuncia el pasado mes de julio en el que se denunció el robo de una pieza de bronce valorada en cerca de 2.500 euros en una empresa del polígono industrial de A Ran.

Un día después se presentó otra denuncia por el robo de 4.500 euros en efectivo también en una empresa de este mismo parque empresarial. Al parecer el individuo aparcó frente al establecimiento y entró a pie hasta las oficinas.

Durante la investigación los agentes relacionaron otra denuncia interpuesta en septiembre de 2023 por hechos similares, pero en esa ocasión en la localidad de Moraña por un robo de 1.500 euros en metálico de nuevo en una empresa.

Tras las diferentes pesquisas la Guardia Civil logró identificar al presunto autor y procedió el pasado 13 de noviembre a investigarlo por estos tres supuestos delitos de hurto.

Las diligencias serán entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Caldas de Reis.