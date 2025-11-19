Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cuntis

La Guardia Civil investiga a un hombre como presunto autor de varios robos en Cuntis

Dos de las denuncias llegaron de empresas del polígono de A Ran este pasado mes de julio

Fátima Pérez
19/11/2025 16:25
Polígono de A Ran en Cuntis donde se denunciaron dos de los hurtos que se contemplan en la investigación
Polígono de A Ran en Cuntis donde se denunciaron dos de los hurtos que se contemplan en la investigación
Mónica Ferreirós

El Equipo Básico de Inspecciones Oculares de la Guardia Civil de Cambados investiga a un hombre de 43 años de Pontevedra con antecedentes policiales por presuntos delitos de hurto en Cuntis.

La investigación se puso en marcha a raíz de una denuncia el pasado mes de julio en el que se denunció el robo de una pieza de bronce valorada en cerca de 2.500 euros en una empresa del  polígono industrial de A Ran.

Un día después se presentó otra denuncia por el robo de 4.500 euros en efectivo también en una empresa de este mismo parque empresarial. Al parecer el individuo aparcó frente al establecimiento y entró a pie hasta las oficinas.

Durante la investigación los agentes relacionaron otra denuncia interpuesta en septiembre de 2023 por hechos similares, pero en esa ocasión en la localidad de Moraña por un robo de 1.500 euros en metálico de nuevo en una empresa.

Tras las diferentes pesquisas la Guardia Civil logró identificar al presunto autor y procedió el pasado 13 de noviembre a investigarlo por estos tres supuestos delitos de hurto.

Las diligencias serán entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Caldas de Reis.

Te puede interesar

Una ambulancia asistencial del 061 traslado a una mujer que sufrió un atropello en la Rúa Principal de Boiro

Herido grave un hombre de 46 años al caer desde un tejado y por el hueco de las escaleras de su casa en el centro de A Pobra
Chechu López
El ideal gallego

Adjudicada a la empresa Aurora, Pilar y Ana S.L., por 657.000 euros al año y un periodo de 33 meses, la gestión de la guardería municipal de Ribeira
Chechu López
Un momento de la presentación del plan

Pontevedra incorpora el sistema ES-Alert: Los móviles recibirán aviso en caso de riesgo de quedar atrapados en la carretera por nevada
Olalla Bouza
Concentración en el Hospital do Salnés

La CIG destaca el "total respaldo" de las trabajadoras de la limpieza hospitalaria a la huelga en Vilagarcía y Ribeira
Olalla Bouza