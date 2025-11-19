La Diputación financiará las nuevas piscinas al aire libre de Cuntis

Imagen de lo que serán las futuras piscinas municipales descubiertas para adultos y niños Cedida

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, y el alcalde de Cuntis, Manuel Campos firman un convenio de colaboración para la construcción de las piscinas municipales al aire libre y un edificio polivalente en el municipio. Gracias a esta alianza el organismo provincial financiará la obra completa otorgando un total de 652.800 euros al gobierno cuntiense, 500.000 euros a través del Plan Extra y los otros 152.800 con recursos del plan +Provincia.

El proyecto consiste en la construcción de dos piscinas descubiertas, una para adultos y otra para el público infantil, así como un edificio polivalente en el que se ubicarán los vestuarios, una cafetería y el control de acceso para entrar a las piscinas. En cuanto a la parcela, que es de titularidad municipal, tiene una superficie de 7.135 metros cuadrados.

Infografía del proyecto Cedida

“É un investimento importante para o Concello e o apoio da Deputación e do presidente é primordial para este proxecto tan importante”, declaró el alcalde, Manuel Campos.

Ahora tras la firma del convenio y con estos fondos confirmados Campos asegura que entre esta semana y la que viene saldrá a licitación el proyecto para poder ponerlo en marcha “canto antes”.

Cuntis como ejemplo para la Diputación

Por su parte, el presidente provincial recordó que ya están abiertas nuevas líneas de financiación para el próximo año de las que se podrán beneficiar concellos de menos de 50.000 habitantes, como Cuntis, como son el Plan Extra, el Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, y próximamente una nueva convocatoria del +Provincia. “Este é o camiño que estamos a articular cos concellos pequenos e medianos e Cuntis é un exemplo”, apuntó López.

Además recordó también la reciente mejora de seguridad vial en Arcos con una inversión de más de 450.000 euros por parte del organismo provincial.

Finalmente, el presidente insistió en asegurar que la colaboración de la Diputación con el Concello de Cuntis no se limita solo a estas actuaciones mencionadas y recordó que el gobierno local recibió más de 1,2 millones de euros a través de programas del servicio de Cooperación como el Plan +Provincia y el Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. “Cuntis está a recibir máis diñeiro ca nunca da Deputación”, concluyó el presidente.