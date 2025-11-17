Mi cuenta

Diario de Arousa

Cuntis 

Central Lechera Gallega obtiene dos nuevos reconocimientos en el World Cheese Awards

La industria láctea instalada en Cuntis presume ahora de dos sellos, uno de plata y otro de bronce, en dos de sus elaboraciones 

Fátima Pérez
17/11/2025 17:00
Una de las elaboraciones de la empresa láctea de Cuntis
Una de las elaboraciones de la empresa láctea de Cuntis
Central Lechera Gallega

La empresa cuntiense especializada en la fabricación de productos lácteos, Central Lechera Gallega, recibe dos nuevos premios en el World Cheese Awards 2025: medalla de plata para su Palo Santo do Camiño Curado y medalla de bronce para su queso semicurado de mezcla de leche gallega de vaca y oveja.

La que fue la XXXVII edición de estos premios internacionales reunió del 13 al 15 de noviembre en Berna, en Suiza, a 46 países diferentes y 5.244 quesos que fueron valorados por un equipo de 265 jueces profesionales para clasificarlos en cuatro categorías: bronce, plata, oro y súper oro. 

"Estos dos premios suponen un respaldo internacional a la calidad y la autenticidad del queso gallego; así como un impulso clave a la internacionalización y un reconocimiento al origen y la tradición, dos pilares de Central Lechera Gallega", señala Diego Castro, director general de la compañía.

Con este resultado, Palo Santo suma tres años consecutivos de condecoraciones en este certamen por su variedad con jalapeño en 2023 y su semicurado en 2024. 

