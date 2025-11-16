Mi cuenta

Diario de Arousa

Cuntis 

Los populares confirman que la “urgente” rehabilitación del CPI Aurelio Rey se licitará este año

Fátima Pérez
16/11/2025 19:09
Isabel Couselo acudió al centro para informar de esta actuación
Isabel Couselo acudió al centro para informar de esta actuación
Cedida

Los populares de Cuntis confirman que la rehabilitación energética y funcional del CPI Aurelio Rey se licitará antes de que finalice el año y se prevé que estas obras de modernización integral, a las que se destinarán 1,1 millones de euros, comiencen a lo largo de 2026, para cumplir la partida recogida de los Presupuestos de la Xunta 2026.

El PP ha manifestado su alegría no solo por el apoyo de la Xunta con Cuntis, sino también porque las obras “tan necesarias” llegarán muy pronto “polo que damos por bo todo o esforzo que puxemos en sacar adiante esta iniciativa”, manifestó la portavoz municipal, Isabel Couselo, que acudió al centro para informar de esta actuación.

Couselo recordó que, a falta de conocer los detalles del proyecto, las rehabilitaciones integrales proyectadas por la Consellería de Educación “son moi completas e practicamente converten os centros en edificios novos”, puesto que contemplan la eficiencia energética, mejoras del aislamiento, cambios en fachadas, ventanas y puertas. “Con esta obra teremos o noso querido colexio nas mellores condicións para os próximos 25 anos”, señaló.

