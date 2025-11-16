Cuntis desbloquea el polígono de A Ran garantizando el suministro eléctrico

Panorámica del actual polígono industrial de A Ran, en Cuntis, antes de iniciar la ampliación prevista por el Concello Mónica Ferreirós

El desarrollo del polígono industrial de A Ran, en su sector 1, da un paso decisivo después de que los técnicos de Zona Franca, Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) y el Concello de Cuntis hayan cerrado la solución para garantizar el suministro eléctrico, el principal obstáculo que impedía activar el proceso de expropiaciones para dar luz verde a una demanda histórica en el municipio. Así, la propuesta técnica pactada con la distribuidora eléctrica UFD incluye la conexión mediante la construcción de una subestación para abastecer al polígono.

Esta propuesta presentada por los técnicos y pendiente de aprobación final por UFD prevé una inversión total de 3.970.000 euros quedando así garantizado el abastecimiento eléctrico y desechando otras propuestas que resultaban más costosas y no garantizaban el suministro, según apunta el mismo alcalde de Cuntis, Manuel Campos.

“O que propoñía UFD era reforzar as liñas de abastecemento das subestacións de Caldas e da Estrada, pero o custo era moi elevado e non garantían un subministro cunha potencia suficiente. Por iso, contratouse un estudo para analizar a situación eléctrica, e determinouse que o máis viable era construír unha subestación nova que permitise garantir a potencia no polígono”, señala Campos.

Acceso al polígono Mónica Ferreirós

El regidor explica también que el parque empresarial estará además conectado en alta tensión, es decir, expuesto a un suministro de electricidad con voltajes más elevados para garantizar más potencia a las industrias que ya están asentadas en el polígono y que incluso presentan problemas de abastecimiento. “Algunhas tiveron que instalar transformadores, así que creemos que con esta subestación damos solución a un problema moi grande. Pero, claro, levou tempo, porque hai un Real Decreto que cumprir e unha tramitación diferente para conectarse á alta tensión”, explica Campos. El objetivo de este proyecto tan significativo busca impulsar la economía y la creación de puestos de trabajo.

El handicap de los polígonos

Para el alcalde de Cuntis la subestación es clave porque da respuesta a uno de los problemas a los que se enfrentan muchos polígonos a día de hoy, y pone como ejemplo el Parque empresarial de Plisan, en Salvaterra. “A potencia eléctrica que teñen é moi pequena, pero as industrias demandan cada vez máis. Aquí levou tempo, pero agora podemos dicir que o propio polígono terá unha subestación e poderemos cumplir as demandas de moitas empresas que o que buscan é esta potencia porque teñen grandes consumos”.

Fase de expropiación

El proyecto se enmarca en el convenio firmado entre las tres entidades -Zona Franca, SEA y el Concello- para el impulso de la primera fase de ampliación, dentro de un ámbito incluido en el Plan de Sectorización aprobado definitivamente en 2013, con una superficie total de 1,2 millones de metros cuadrados.

Tragsa fue la empresa responsable de redactar el proyecto de urbanización del sector 1, en el que se prevé el acondicionamiento de 325.635 metros cuadrados de superficie. Los costes de licitación ascienden a 9.316.040 euros, según el documento remitido a Zona Franca.

El alcalde de Cuntis junto al delegado de Zona Franca, David Regades Cedida

El próximo paso ahora, tras la solución del abastecimiento eléctrico y con el proyecto redactado, será proceder a la expropiación de los terrenos necesarios. La previsión municipal es que este proceso expropiatorio pueda iniciarse entre finales de este año y principios de 2026, una vez que UFD dé su visto bueno definitivo a la solución técnica diseñada. “A partir de aí haberá que axustar e ampliar o convenio e iniciar o proceso expropiatorio”, explica el alcalde de Cuntis, y añade que una vez realizadas las expropiaciones, la obra podrá licitarse y ejecutarse de inmediato.

Poco suelo y mucha demanda en el parque empresarial de Cuntis Todo parece apuntar a que el polígono de A Ran se quedará pequeño para albergar no solo a las nuevas industrias, sino también las ampliaciones de aquellas que ya reclaman más suelo. El Concello habla de seis industrias interesadas en más terreno. “Hai unha empresa que pide xa 35.000 metros cadrados”, reconoce el alcalde de Cuntis, quien prevé que el sector 1 del polígono se quede pequeño en poco tiempo. Por ello, el gobierno local contempla trabajar a medio plazo en un segundo sector, para responder a la demanda de la industria.

Financiación de Zona Franca

En cuanto a la financiación de los trabajos, el pasado mes de julio Zona Franca anunció la aprobación de sus presupuestos para 2026 con un programa de inversión de más de 83 millones de euros, dentro de los cuales prevé destinar una pequeña parte a este parque empresarial.

Aunque inicialmente el plan del polígono de A Ran contempló una inversión de urbanización de 9.316,040 euros, a esto habrá que sumarle ahora los 3.970.000 euros de la subestación eléctrica, alcanzando así este proyecto del sector 1 un presupuesto total de 13.286.040 euros. Campos afirmó que Zona Franca asumirá el coste total de la actuación.