Cuntis ofrece una jornada de puertas abiertas en el Centro de Día el próximo 19 de noviembre

El alcalde de Cuntis durante una visita al Centro de Día Cedida

El Centro de Día de Cuntis celebrará el próximo miércoles 19 de noviembre una jornada de puertas abiertas al público para dar a conocer las instalaciones y sus actividades a todos los vecinos.

Se establecerán dos turnos horarios de visita para poder recibir al mayor número de interesados: uno para la jornada de mañana, de 11:00 a 13:00 horas, y otro para la tarde, desde las 16:30 hasta las 18:00 horas.

El objetivo, tal y como apunta el Concello, es dar a conocer el centro a la comunidad, así como sus servicios. Para ello se realizarán visitas por todo el espacio apuntando los datos más relevantes.

Se trata además de unas instalaciones que pertenecen a la Rede de Centros de Maiores de la Xunta de Galicia y que recientemente cumplieron seis años desde su inauguración en el municipio.