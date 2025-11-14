Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cuntis

Cuntis ofrece una jornada de puertas abiertas en el Centro de Día el próximo 19 de noviembre

Habrá dos turnos horarios, uno por la mañana y otro por la tarde, para facilitar la disponibilidad de la visita 

Fátima Pérez
14/11/2025 22:20
El alcalde de Cuntis durante una visita al Centro de Día
El alcalde de Cuntis durante una visita al Centro de Día
Cedida

El Centro de Día de Cuntis celebrará el próximo miércoles 19 de noviembre una jornada de puertas abiertas al público para dar a conocer las instalaciones y sus actividades a todos los vecinos.

Se establecerán dos turnos horarios de visita para poder recibir al mayor número de interesados: uno para la jornada de mañana, de 11:00 a 13:00 horas, y otro para la tarde, desde las 16:30 hasta las 18:00 horas.

El objetivo, tal y como apunta el Concello, es dar a conocer el centro a la comunidad, así como sus servicios. Para ello se realizarán visitas por todo el espacio apuntando los datos más relevantes.

Se trata además de unas instalaciones que pertenecen a la Rede de Centros de Maiores de la Xunta de Galicia y que recientemente cumplieron seis años desde su inauguración en el municipio. 

Te puede interesar

Iniciativa cultural para ensalzar la figura de Bella Otero en Valga

La Bello Otero vuelve a sus orígenes gracias a una tertulia y una ruta para ensalzar su figura
Fátima Pérez
El Arosa Juvenil vuelve a jugar en el Manuel Jiménez

El Arosa Juvenil espera al Sporting de Gijón en la novena jornada
María Caldas
Manuel Suárez, en una imagen de archivo, durante un Pleno

Augas de Galicia defiende su papel en A Illa “que parece que o tenente de alcalde non está a ver”
Beni Yáñez
Tramo del paseo fluvial del río Catoira próximo al Muíño do Cura

Catoira urge a Costas una solución para el paseo fluvial tras la caída de un árbol y el riesgo de inundaciones
Fátima Pérez