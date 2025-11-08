La mejor puesta de sol está en Cuntis y ofrece vistas privilegiadas a la Ría de Arousa

Una puesta de sol desde el Castro de Arcos, en Cuntis Cedida

Cuntis apuesta por promover el turismo paisajístico del municipio a través de un mirador natural en la parroquia de Arcos con una panorámica de 360 grados y vistas privilegiadas a la Ría de Arousa. Se trata del Casto de Arcos.

El Concello es consciente de que su reconocimiento se basa principalmente en la tradición termal, pero insiste en destacar también su riqueza paisajística y arqueológica, por esto invita a visitar el Casto de Arcos "o epicentro dunha experiencia que combina senderismo, historia e unha vista de infarto".

Este Castro conformaba un núcleo población prerromano que hoy se convierte en todo un balcón privilegiados sobre Cuntis, a la altura perfecta para contempla la localidad termal, los valles de Vea y Tabeirós, así como puntos geográficos como el Pico Sacro, el Monte Xesteiras, el Castro Sebil, y en los días más claros las Rías Baixas.

El alcalde, Manuel Campos, define este punto como "o balcón do val de Cuntis cunha ollada á ría de Arousa". Además, desde el propio Concello aseguran que para deleitar a los visitantes y a los "amantes das redes sociais", se instaló un banco de granito blanco en un punto estratégico para capturar uno de las puestas de sol "máis espectaculares da comarca".

Una ruta circular basada en la historia

Muy cerca del Castro se pueden encontrar círculos que conforman un pseudolaberinto, una pieza singular que, después de ser sustraída, se conserva actualmente en la Casa da Cultura Roberto Blanco Torres.

Además, también se puede disfrutar de una ruta de 8 kilómetros circulares y señalizados. El camino parte de la zona de Ferreiros y avanza hasta la Lagoa de Zo, un espacio natural protegido por Patrimonio donde se pueden encontrar especies ornitológicas únicas antes de ascender hasta Arcos.