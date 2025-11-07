Abierto el plazo para participar en el programa termal del Imserso

El primer plazo para inscribirse acaba el 4 de diciembre Cedida

El Concello de Cuntis, a través de su Departamento de Servizos Sociais, informa de la apertura del plazo para solicitar el acceso al Programa de Termalismo Social del Imserso para el próximo 2026, una iniciativa que ofrece estancias de diez días en balnearios de toda España con precios más asequibles.

El programa está dirigido a pensionistas por jubilación o incapacidad permanente, de viudedad mayores de 55 años, y otros mayores de 60 o 65 que necesiten tratamientos termales y se puedan valer por sí mismos.

La fecha límite para la inscripción en los turnos que van de febrero a agosto finaliza el 4 de diciembre, mientras que los mayores que disfruten del programa desde septiembre y hasta el mes de diciembre tendrán de plazo hasta el 15 de mayo para inscribirse.

La administración local explica que para facilitar la tramitación, además de poder hacerlo en línea e la misma sede electrónica del Imserso, las solicitudes también se podrán presentar presencialmente en el Departamento de Servizos Sociais del Concello de Cuntis.

El alcalde, Manuel Campos, anima a los pensionistas a “non deixar pasar esta oportunidade, para coidar a súa saúde”.