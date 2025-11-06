Mi cuenta

Cuntis 

La caída de un poste eléctrico deja sin luz a varios lugares de Arcos

Fátima Pérez
06/11/2025 15:52
Un poste de luz cae en Cuntis y provoca cortes de luz y tráfico
Un poste de luz cae en Cuntis y provoca cortes de luz y tráfico
Cedida

El Concello de Cuntis informa de una avería eléctrica que provoca cortes en una carretera y en el suministro de luz en varios lugares de la Parroquia de Arcos. 

El tramo de carretera que se ha visto perjudicado corresponde al vial que une Vilar con el lugar de Caeiro (Parroquia de Arcos). El tráfico permanecerá cortado en este vial hasta nuevo aviso por la caída de un poste de luz. 

Por su parte, las zonas que se han visto afectadas por la falta de suministro eléctrico y estarían ahora mismo sin luz serían: Furco, Caeiro, Piso, Anllada y Arcos 

El Concello pide que se recurra a la administración local o a emergencias en caso de necesidad. 

