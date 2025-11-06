Cuntis pide el apoyo de la Xunta para dotar de aceras el tramo final de Rúa Convento

El alcalde de Cuntis reunido con la Consellería de Vivenda Cedida

El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, se reúne con la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, para abordar varias demandas enfocadas en la seguridad vial del municipio, como la situación de la Rúa Convento en la que todavía es necesario ampliar el tramo de aceras.

Campos solicitó la implicación de la Xunta recordando que fue el Concello quien asumió el coste del resto de la vía para incorporar espacios peatonales. Ahora el gobierno busca apoyo económico para terminar los 200 metros faltantes y para ello remitirá una memoria técnica que la Consellería debe estudiar.

En la reunión se abordó también el estado de la PO-226 en Meira, un lugar donde la Xunta incorporó recientemente líneas para alertar ante una salida de carril, pero que parecen ser una molestia para los vecinos.

“O problema é que esa liña produce moito ruído e xera moitos problemas á veciñanza, especialmente polas noitas, polo que trasladamos á Conselleira unha petición para que retiren esa liña”, apunta Campos.

Las casas dos mestres serán vivienda pública

Por último, el regidor también puso en conocimiento de la Xunta el proyecto del gobierno para rehabilitar cuatro antiguas casas dos mestres situadas en el centro del municipio con la intención de convertirlas en viviendas públicas.

Ante este proyecto la Consellería recordó que en 2026 la Xunta habilitará una línea de ayudas para promover estas actuaciones y animó al Concello a continuar con el proyecto.