Eliminado un punto de vertido de aguas residuales en Cuntis

Un vertido de aguas fecales en Cuntis D.A.

La Xunta, a través de Augas de Galicia, elimina un punto de vertido de aguas residuales en Cuntis tras la detección de incidencias durante las labores rutinarias del personal del Programa de Control de Vertidos (PCV).

Concretamente el origen del foco se ubicaba en el lugar de San Mamede, en una fosa de titularidad municipal que presentaba deficiencias y vertía aguas residuales a los terrenos.

El personal de Augas de Galicia comunicó la incidencia al Concello de Cuntis para que se adoptaran las medidas necesarias. Tras corregir la incidencia, los técnicos del PCV realizaron una nueva inspección en la zona para comprobar que todo estuviera solventado.